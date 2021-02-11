Гороскоп для усіх знаків на 12 лютого: якою буде п'ятниця

У п'ятницю, 12 лютого, у Близнюків і Раків буде романтичний настрій, Терезам порадили набратися терпіння, а Скорпіонам – бути напоготові.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 12 лютого.

Овен

Вам потрібно розпочати одну важливу справу, але ресурси у вас досить обмежені, тому вам слід, як тому полководцю під час вирішальної битви, зосередитись та вміло розпорятитися тим, що є у вас під рукою

Телець

Можливо, не раз згадається приказка про те, що мовчання – золото. І вам би краще сьогодні промовчати, ніж щось таке сказати, за що потім довго будете собі докоряти. Отже, більше слухайте і менше говоріть.

Близнюки

Романтичні настрої добралися і до вас. І у якому б статусі чи віці ви не були, сьогодні відчуєте прискорене серцебиття і можете навіть повірити у любов з першого погляду, першого фото чи першого повідомлення.

Рак

Просто приємні зустрічі у колі знайомих можуть продовжитися приємними побаченнями, як мають всі шанси перетворитися на довготривалі стосунки. Словом, ви на порозі романтичних подій.

Лев

Раптом може виявитися, що доведеться чомусь навчатися, проходити якісь курси, короткі чи довготривалі. Але без цього не обійтися. І можливо, саме сьогодні вам трапиться гарний учитель, ментор чи навчальний курс.

Діва

Надходять цікаві пропозиції від родичів чи друзів стосовно роботи, чи створення спільного бізнесу. І навіть якщо ви цим ніколи не займалися, ви можете замислитись над тим, що непогано було б спробувати і себе випробувати.

Терези

Для того, щоб позбутися якихось обмежень, варто запастися терпінням, бо сходу такі справи не вирішуються. І як би ви не хотіли разом розрубати цей вузол, доведеться очікувати, поки він сам не розв’яжеться.

Скорпіон

Непростий день, коли потрібно завжди бути напоготові, бо різні спокуси та провокації вас переслідуватимуть. Вам захочеться якось загострити відчуття, але велика ймовірність потрапити в не зовсім хорошу історію.

Стрілець

Життя наповнене спокоєм та впевненістю у завтрашньому дні. Начебто нічого особливого не відбувається, а ви тішитесь і даху над головою, і дитячому сміху, і можливістю бути корисними цьому світу.

Козеріг

Головне завдання на сьогодні – вміло впоратися із тими грошима, що у вас є. Ну там комунальні заплатити, борги віддати, ще якісь обовязкові платежі здійснити. Ну і про себе не забути – якусь смакоту чи на радість щось придбати.

Водолій

Справи вимагають зосередженості, усамітнення і майже аскетичності, коли ви ховаєтесь від усіх, замикаєте себе у чотирьох стінах, вимикаєте всі подразники та засоби зв’язку і створєте щось неймовірне.

Риби

У вас був нині вибір, чи взятися за справи, чи припинити будь-яку діяльність і провести кінець тижня у відпочинку. Але навіщо та робота, що заважає відпочивати, тож ви нині перебуваєте у спокійному та майже сонному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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