Гороскоп для усіх знаків на 1 січня: як почнеться 2021 рік

На початку нового 2021 року, 1 січня, Левам варто скористатися щасливим випадком – удача буде посміхатися їм цього дня. У Дів є шанс досягти поставлених цілей, а у Козерогів "відкриється друге дихання".

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 1 січня.

Овен

Дитячі спогади виринають з підсвідомості, бо усі ці вогники, блискітки, мелодії та коло рідних облич навівають ностальгію. Так і хочеться повернутися туди, де колись вам було так спокійно та затишно.

Телець

Нові ідеї, що раптово приходять в голову, тут же потребують реалізації, але ви не можете нічого зробити, бо існують якісь перепони, ну хоча б через те, що вихідні і все навколо зачинено, бо люди відпочивають.

Близнюки

Несподівано для себе ви цей день можете присвятити... навчанню. І робитимете це буквально запоєм, з ранку і до ночі поринете у вивчення чогось для вас нового і цікавого, поки всі нормальні люди сплять після вчорашньої ночі.

Рак

Ви досягаєте найбільшої втіхи та найвищого піку за останній час, хоча яскравих подій та вдалих моментів останнім часом і так було вдосталь. Але сьогоднішні події змушують вас захоплюватися цим надзвичайним світом все більше і більше.

Лев

Сьогодні вам обов'язково варто скористатися щасливим випадком, бо день у вас такий, коли фортуна усміхається на всі 32. Хоч лотерейний білет купіть чи випробуйте удачу в якийсь інший спосіб.

Діва

Все, що ви так ретельно запланували напередодні, зараз здійснюється, ваших цілей буде досягнути, і це є гарним приводом відзначити цю знаменну подію. Тим більше, що все це відбувається набагато швидше, ніж ви собі уявляли.

Терези

Щось чи хтось змушує вас боротися за свої права, відстоювати свою точку зору і протистояти якщо не цілому світу, то якомусь потужному супротивнику. І ви у цій боротьбі отримуєте перемогу, бо за вами правда і справедливість.

Скорпіон

Прагнете десь зависнути, заховатися так, щоб ніхто вас не знайшов хоча б пару днів. Для вас цей відпочинок був би дуже доречним, бо і тіло потребує спокою, і голові потрібні спокій та перезавантаження.

Стрілець

Подарунки, які ви сьогодні отримуєте, можуть бути досить значними, але не обов'язково матеріальними. Це можуть бути і нові шикарні можливості, що у вас з'являються, і нові перспективні ідеї, які вам підкидають.

Козеріг

У вас відкривається друге дихання, щось у вас ніби відроджується і ви готові на подвиги. І взагалі почуваєтесь надзвичайно піднесено і щасливо, так ніби ви отримали якийсь новий заряд сил.

Водолій

Не надто розкидайтеся грошима. Втім, немає вже особливо чим розкидатися, бо їх у вас і так обмаль, вистачає на якісь найнеобхідніші речі. Бо хтось перед тим дуже їх тринькав. Ну хоч задоволення отримали?

Риби

Цей день тягтиметься дуже довго, в якомусь очікуванні і постійних затримках і ви не знатимете куди себе діти. То може краще піти поспати, щоб не було так нудно? Зрештою, займіть себе чимось цікавим і незвичним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики.

Водночас Овнів 2021-го, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік має пройти в постановленні завдань, плануванні та роботі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!