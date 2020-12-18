Гороскоп для Тельців на 2021 рік: ідуть кардинальні зміни

Тельцям 2021 рік принесе нові знання та уміння, а також кропітку роботу над собою – подолання страхів та упереджень. Може бути навіть зміна місця проживання або переїзд.

Прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала детальний прогноз для Тельців на 2021 рік. За її словами, зима стане періодом для того, щоб подивитися в очі своїм страхам.

"Зима може пройти як у якомусь тумані, все так таємничо, місцями навіть страшно, бо взагалі не зрозуміло, що насправді відбувається. Але це гарний час для того, щоб якраз подивитися в очі своїм страхам і подолати їх. Цим, власне ви і займатиметесь – долатимете власні страхи та упередження і впускатимете світло туди, де раніше був морок", – зазначила тарологиня.

Навесні, за словами експертки, Тельців "потягне ближче до землі", вони можуть займатися земними та сільськогосподарськими справами – купівлею землі чи нерухомості, облаштуванням дачі, вирощуванням городини. Словом, створюватимуть собі затишок та впевненість у завтрашньому дні.

Літо стане періодом для вирішення фінансових питань.

"Ви можете раптом вирішити, що потрібно інвестувати якісь родинні гроші, чи створити власну справу, бізнес-проект і ціле літо працюватимете у цьому напрямку. Якщо раніше ви навіть не розглядали можливість створення власного бізнесу, вважаючи, що це не ваша тема, то 2021 рік змусить переглянути свої установки. І ви почнете не просто замислюватися, а робити цілком впевнені кроки у цьому напрямку", – сказала Соломка.

Втім, експертка уточнила: доведеться здобувати нові знання та вміння, бо тих, що є, виявиться, недостатньо. Тому доведеться багато чому вчитися, можливо, навіть платити за ці знання грубі гроші. Але, за її словами, сумніватися не варто – знання того варті.

"Втім, близькі та рідні можуть вселити в вас сумніви, і замість того, щоб підтримувати і заохочувати, вони всіляко опиратимуться тому, чим ви намагаєтесь займатися, будуть знецінювати ваші успіхи і тягтимуть вас назад, у старе та звичне болото. І ваше завдання – не зважати на чужу думку, особливо, якщо ви її не запитували, або ваші критики не є експертами у даному питанні", – підкреслила Соломка.

Осінь кардинально змінить плани і Тельці можуть розпочати щось абсолютно нове і незвичне, забувши усі свої старі навички і попередній досвід.

"А ще вам у голову може прийти думка взагалі змінити місце проживання і переїхати кудись звідси", – додала тарологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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