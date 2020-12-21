Гороскоп для Скорпіонів на 2021-й: почнеться рік успіху

2021-й стане успішним роком для Скорпіонів. Однак варто пам'ятати: сподіватися тільки на фортуну не можна. Потрібно подумати про створення власної команди або хоча б об'єднання з однодумцями. Наприкінці року на Скорпіонів чекає відпустка в теплих краях.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала докладний прогноз для Скорпіонів на 2021 рік. За її словами, зима буде для представників знака впорядкованою – вони цілеспрямовано працюватимуть над виконанням заявлених планів, чітко дотримуючись усіх настанов, графіків і термінів.

Усі дні будуть розписані, ви знаєте чого хочете і поступово просуваєтесь до цілей. Але крім роботи, можна подумати і про передачу знань та вмінь. Адже ви накопичили вже чималий досвід, який буде корисним для інших.

"Тому не скупіться і передавайте його далі, якщо можете – вигідно продавайте, тобто займайтесь викладацькою та наставницькою діяльністю. І це можна робити паралельно з основною роботою", – порадила Соломка.

Весна, за її словами, додасть трохи легковажності і ви ладні впасти в ейфорію, оскільки вам шалено щастить останнім часом. І це прекрасний і продуктивний стан, тим паче, що ви вже досягли певних вершин.

"Утім, фортуна – це добре, вона вам справді нині сприятиме, але не варто сподіватися лише на неї, мовляв, мені щастить завжди, то пощастить і тепер. Бо буває час везіння, а буває і час тяжкої праці, коли потрібно розраховувати лише на себе. Ну, може ще на плече соратника. Тому цього року також варто працювати над створенням власної команди чи хоча б над об'єднанням з однодумцями – так і вам буде легше, і людям – користь", – сказала тарологиня.

Улітку Скорпіони переживатимуть стан відродження: сили прибуватимуть і можуть спонукати до фантастичних подвигів. Це не повинно минути непоміченим, тож велика ймовірність піднятися службовими сходами чи взагалі перейти на нове місце з новою гарною посадою. Але це – напружений час, коли роботи та обов'язків буде чимало, тож ви будете надзвичайно заклопотані.

Осінь потішить не лише сонячною та теплою погодою, а ще й сонячним настроєм. І тільки восени ви зможете дозволити собі дещо розслабитися і відпочити, присвятити час родині, дітям, стосункам, можливо – провести відпустку десь у теплих краях.

Нагадаємо, раніше Соломка дала детальний прогноз для Близнюків на 2021-й. За її словами, рік виявиться для них досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни й виклики. Овнам, за її словами, рік обіцяє не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

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Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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