Гороскоп для Раків на 2021 рік: доведеться заявляти про себе

2021-й для Раків стане роком відкриття самих себе, власної рішучості та впевненості. У цей період представникам знаку варто не замикатися у собі, а навпаки працювати над тим, щоб "виходити в товариство". Наприкінці року на Раків може чекати вирішення питання нерухомості або купівля чогось важливого.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала детальний прогноз для Раків на 2021 рік. За її словами, зима у представників цього знака обіцяє бути душевною: можуть розкриватися найкращі якості, готовність ділитися ними, і не важливо, чи це рідні та близькі люди, чи "френди з соцмереж".

"Ваш стан дуже схожий на закоханість, коли світ здається прекрасним попри холод і морок. Загалом, цього року вам уже доведеться працювати над "виходом у товариство": розробляти міжнародні напрямки, розширювати свої межі та можливості, заявляти про себе на весь світ, спілкуватися з іноземними партнерами, колегами та замовниками. Досить уже гратися в тиху й скромну сіру особу, тому що насправді ви здатні вразити всіх", – сказала експертка.

Навесні, за словами Соломки, може з'явитися певна тривога, яка стане "горем з розуму". Раки почнуть багато думати, до того – неконструктивно. Ці думки навіюватимуть сумніви в собі, у власних талантах і правильності шляху. І тому, як наголосила тарологиня, у представників знака можуть навіть з'явитися проблеми зі сном, оскільки здебільшого час вони проводитимуть у самокопанні.

"Не варто намагатися унеможливити будь-які несподіванки та труднощі. Тихо прожити цей рік, сховавшись у свою печеру, не вдасться, бо вже минув той час, коли ви набиралися сил та досвіду. Адже ваше зростання – це подолання перепон, і передовсім – власної скромності", – розповіла Соломка.

Вона зазначила, що слід звернути особливу увагу на впевненість та рішучість. І якщо цих якостей поки що немає – варто над ними попрацювати й зрозуміти, чому ви постійно "даєте задню" і боїтеся заявити про себе, що заважає вам докласти всіх зусиль на досягнення своїх цілей.

"Влітку вас дещо "відпускає" і ви провводите час у веселощах і ще й у товаристві, бо що це за радість – самому веселитися. Ви знаходите чудову компанію, яка підтримує ваші плани і готова розділити будь-якы рухи, аби не було нудно", – говорить тарологиня.

Восени, за її словами, Раки підбиватимуть підсумки й отримуватимуть гарні плоди попередніх зусиль.

"І почуваєтеся при цьому прекрасно, оскільки вам вдається здійснити замислене, в тому числі – досягти потрібних фінансових показників. Як результат, ви можете вирішити питання нерухомості чи купити собі щось значне й бажане", – підсумувала Соломка.

Нагадаємо: раніше Соломка дала детальний прогноз для Близнюків на 2021-ий. За її словами, рік виявиться для них досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни й виклики.

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