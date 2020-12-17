Гороскоп для Овнів на 2021-й: рік буде тяжким

2021 рік видасться непростим для Овнів – цей період обіцяє не тільки фінансові труднощі, але й розчарування. Водночас, уже навесні Овни збадьоряться і навіть можуть розпочати нове життя.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала детальний прогноз для Овнів на 2021 рік. Вона порадила залучитися підтримкою друзів, або просто людей, які б розуміли й могли допомогти.

Експертка порадила Овнам навчитися заробляти гроші: витрати цього року можуть бути чималими, а от із прибутками не складатиметься, аж до того, що, можна залізти у великі борги.

"Зима обіцяє бути спокійною і без особливих потрясінь. Ну хіба що малорухливою, оскільки не дуже багато трапиться приводів виходити з дому чи переміщуватися десь далеко. Чи то обставини так складуться, чи то ви самі вирішите більше сидіти вдома, працювати віддалено, та й взагалі людей менше бачити", – розповіла Соломка.

А от навесні, за її словами, Овни відчують збадьорення та розуміння того, що життя триває і час уже бути активними. Удача в цей період сприятиме знаку.

"А тут ще й у вас починає все вдаватися, і навіть у найскладніших випадках фортуна – на вашому боці. Утім, весняні місяці – не стільки для роботи, скільки для того, щоб радіти життю й насолодитися таланом. До того ж, цієї весни у вас намічаються романтичні пригоди, тому буде якось не до справ, діяльність навіть можете закинути на деякий час", – сказала тарологиня.

У літні місяці Овни можуть розпочати активно створювати. Можливо, це буде новий проєкт, а можливо і будівництво в буквальному сенсі цього слова: нового бізнесу, будинку чи хоча б будки собачої. І навіть якщо ви не надто знаєтеся на цій темі, ви щосили прагнете її опанувати й докладаєте всіх сил для того, щоб отримати результати.

Осінь та кінець року можуть стати для Овнів періодом розчарувань, оскільки руйнується те, над чим вони тривалий час працювали.

"Але це гарний привід замислитися: а може справді варто все старе зруйнувати, розчистити місце, і уже потім на ньому почати щось нове зводити?", – сказала експертка.

Ольга Соломка порадила протягом року остерігатися ілюзій.

"Фантазії можуть затуманювати дійсність, і ви не бачите ясно ні власних можливостей, ні цілей, не відрізняєте, хто у вас соратники, а хто шукає вигоди та вдає друга. Тому час від часу відступайте назад, аби побачити, що насправді відбувається і хто вас оточує", – підсумувала прогнозистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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