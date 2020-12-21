Гороскоп для Діви на 2021-й: гроші будуть сипатися з неба

Ольга Соломка Гороскоп 07:00, 21.12.2020

2021 рік стане для Дів періодом навчання, опанування нових професій та прибутку. Але представникам знаку варто не забувати про стосунки з людьми та намагатися дослухатися до думки інших.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала докладний прогноз для Дів на 2021 рік.

"Цієї зими потроху зростає ваша цікавість до навколишнього світу, а з нею – і ваш рівень освіченості. Можливо, ви всерйоз візьметеся за навчання або вивчення якихось додаткових суміжних дисциплін, опанування додаткових професій, які б допомогли вам у майбутньому почуватися набагато впевненіше. І ви весь час здобуватимете ці нові знання та навички", – сказала експертка.

Вона порадила у цей період остерігатися багатозадачності, розпорошення та втрати зосередженості. За її словами, спроби всюди встигнути можуть завадити виконанню важливих завдань – слід визначати правильні пріорітети й не намагатися "відкрити рот ширше за бутерброд".

Весна вимагатиме від Дів чіткості та бурхливої розумової діяльності.

"У повітрі буквально літають нові ідеї, які ви на ходу ловите і втілюєте, не боячись жодних труднощів та перепон, вправно керуєте всіма цими процесами, заряджаючи інших. І тут імовірна тільки одна складність: ви можете настільки захопитися, намагаючись зробити якомога більше, що забудете про себе, про власні потреби, зокрема про банальний відпочинок", – підкреслила Соломка.

Робота, як зауважила тарологиня, має бути спланованою та добре продуманою, з рівномірними навантаженнями, перервами на обід, сон та відпочинок.

"Усі ваші ривки та стахановські зміни нікому не потрібні – вони тільки здоров'ю шкодять. Тому, якщо і влаштовуєте марафони, то правильно розрахуйте сили й час", – сказала вона.

Улітку життя Дів нібито стане паузу. Це, за словами тарологині, відбуватиметься не тільки через сонце, спеку та загальне розслаблення. Можливо, представникам знаку буде складно зробити правильний вибір, і не залишиться нічого кращого, ніж завмерти, аби зважити всі можливі варіанти.

Осінь обіцяє бути до Дів надзвичайно щедрою, коли можна стати багатшими й у фінансовому та матеріальному плані. Гроші можуть сипатися просто з неба, а з ними – і нові можливості.

"А от що вимагатиме додаткових зусиль та уваги, то це взаємини з людьми. Бо в гонитві за новими знаннями та грошима ви можете не дослухатися до думки інших, не враховувати їхні інтереси й легко розривати стосунки навіть із тими, хто для вас дуже цінний", – підсумувала Соломка.

Нагадаємо, раніше Соломка дала детальний прогноз для Близнюків на 2021-й: рік виявиться для них досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики. Овнам, за її словами, рік обіцяє не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

  • Також тарологиня розповіла, що в 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

  • Соломка дала загальний прогноз по картах Таро для всього "зодіаку" на 2021. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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