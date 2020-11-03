Як раніше було зазначено, протягом всієї осені і в грудні діють жорсткі, кризові аспекти планет, що в світі призводить до таких же несподівано гострих і різких подій.

Давайте подивимося, під які впливи планет ми потрапляємо в листопаді і грудня 2020?

3 листопада – вибори в США і "стояння" Меркурія перед зміною швидкості. Стан "зависання" швидкості Меркурія може дати замішання і невизначеність результатів виборів. Далі, результат перемоги за моїми астрологічним розрахунками подається за Трампом, і не обійдеться без бурхливих з'ясувань і зіткнень.

15 листопада молодик, а 8-18 листопада Марс "зупиняється" в своїй швидкості, як би перебуваючи в стані "пританцьовування". Період буде відзначений замішанням дій, вибору і напрямки рухів. Тут будуть спроби хитрувати, робити перестановки позицій, домовлятися і "переходити" з однієї коаліції в іншу. При цьому висока небезпека терактів і неконтрольованих агресивних сутичок. У колективах весь листопад можуть спливати факти минулої діяльності з внесенням нових коригувань.

Перехід Марса в фазу набору швидкості після 18 листопада підбадьорить заколотників і незадоволених, захисників прав, викличе в дію нові сили протестів, пройде повернення до минулих спірних питань c черговим сплеском протистоянь інтересів фінансових, політичних, ідеологічних.

З 20 листопада входимо в черговий "коридор" затемнень. 30 листопада відбудеться місячне затемнення 14 грудня-повне сонячне затемнення. Цикл затемнень на осі Близнюки \ Стрілець уже приніс в світ посилення сутичок на тлі релігійних переконань. Знак Стрільця символічно пов'язаний з релігіями, ідеологією, національними відмінностями. Тому конфлікти на тлі релігійних переконань візьмуть понад бурхливий вихід в період коридору затемнень.

Місячне затемнення 30 листопада трактується як падіння суспільного здоров'я, смерть видатних діячів. В Європі можуть відчуватися поштовхи землетрусів.

Для України астрологічна карта місячного затемнення вказує на зростання а ктівності опозиції і обурення народних мас, гостру критику уряду, зростання аварійності, особливо в шахтах, можуть піднятися до обговорення питання, пов'язані з Кримом. Дія буде проявлятися протягом найближчих 6 місяців.

Сонячне затемнення 14 грудня характеризується як "викликає сильні емоції щодо взаємовідносин або грошей. Можливі гнів або пристрасть. Люди можуть виявити, що залучені в події, що стосуються взаємин, які виходять за межі їх контролю. Можливо несподіване завершення взаємин, співпраці, що веде до сильного розчарування. Найкращий підхід – уникати поспішних реакцій, поки ці питання не заспокояться ".

Для України астрологічна карта сонячного затемнення вказує на упор уваги в сферу охорони здоров'я, при цьому намітяться сприятливі зміни в діяльності служб охорони здоров'я і в перспективі зростання добробуту робітничого класу протягом найближчих 3,5 років. Сильний вплив Марса в карті затемнення на Київ вказує на падіння авторитету уряду і зростання військового напруги. Також є свідчення про внесення поправок в питаннях, пов'язаних із закордоном, у фінансові і торговельні відносини з іншими державами.

Астероїд Україна з 10 по 15 грудня здатний принести ситуації, пов'язані з умовами обмежень в економіці, інших якихось обмежень, може привести до дипломатичних розбіжностей як всередині країни, так і з боку інших держав. Цей факт здатний різко змінити настрій народу, і привести в подальшому розвитку до несподіваних змін у владі. Події другої половини грудня в Україні можуть стати несподіваними. Ці "несподіванки" можна охарактеризувати як обмеження, внесення поправок до законів, вказівки на нові порядки. Це може бути причетним до змін у владних структурах, і в стосунках із закордоном.

З 20 грудня Сатурн і Юпітер – вершителі доль – переходять в знак Водолія. Події, які будуть спровоковані в грудні, в подальшому призведуть до неминучих змін. Ці зміни можна охарактеризувати як свіжий вітер, плідні реформи і звільнення від диктату, жорстких обмежень.

Входження в творче і плідне русло буде тільки з лютого 2021р.

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