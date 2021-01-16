Деякі астрологи подають зараз некоректну інформацію: нібито саме в грудні 2020 року на з'єднанні Юпітера і Сатурна почалася ера Водолія. Насправді перехідний період від епохи Риб до епохи Водолія складе близько ста років. Це не одномоментний процес, і стартував він на самому початку нового тисячоліття.

Тому ще щонайменше два-три покоління землян житимуть на переході з однієї епохи в іншу. А значить, зможуть спостерігати одночасно ознаки як ери Риб, так і ери Водолія.

Некоректна подача інформації призвела до того, що багато хто став обурюватися, мовляв, де ж обіцяна свобода, яка повинна була наступити з приходом ери Водолія, якщо карантин і інші обмежувальні заходи тільки посилюються. Дійсно, свобода і незалежність є ознаками Водолія. А ось авторитарність, примус до тотального підпорядкування і обмеження свобод якраз притаманні епосі Риб.

І оскільки епоха Риб поки остаточно не завершилася, мріяти про повий вступ в права Водолія ще зарано. На щастя, далеко не все, що відбувається зараз, залишиться таким надовго.

Поступово риб'яче некритичне мислення і покірливе підпорядкування, що поки ще домінує в суспільстві, поступиться місцем водолійській прагматичності і прагненню до особистої свободи.

Відбудеться це не без боротьби. Старе завжди чинить опір і не хоче поступатися місцем новому. Але зміни неминучі. Шкода тільки, що живучи на стику епох, ми повною мірою відчуємо на собі найнегативніші прояви, ери Риб, що минає, яка всіма силами буде намагатися утримати нас у покорі.

Постарайтеся мислити раціонально. Проявляйте більше водолійську сміливість і незалежність, але не йдіть проти правил просто з принципу. Будьте практичними. Враховуйте об'єктивні обставини і дійте доцільно. Більше розуму, менше нереалістичних мрій і сліпої віри. Так всім нам легше буде пережити цей перехідний період між епохами.

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