Ексклюзивний гороскоп на тиждень на картах Таро: яким буде період з 5 до 11 жовтня

Найближчий тиждень може виявитися періодом змін для більшості знаків Зодіаку. Гороскоп по картах Таро з 5 по 11 жовтня говорить про те, що багато хто з нас може зіткнутися з перешкодами, проте грамотний аналіз всього, що відбувається, допоможе вийти сухим з води.

Психологиня, тарологиня-прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз по картах Таро (тароскоп) для всіх знаків зодіаку на найближчі 7 днів.

Овен

Напруження зростає, і ви починаєте переживати з будь-якого приводу, бо відповідаєте за все і надто сумлінно ставитеся до своїх обов'язків. Залиште за порогом дому усі проблеми та складності і не беріть близько до серця провини інших.

Телець

Ваша душа готова розвернутися і подарувати усім усе, що вони тільки попросять. Ви зараз дуже щедрі та щирі, і вірите в те, що люди готові вам відповідати тим же. Але ж не всі такі, тому ретельніше нині добирайте собі компаньйонів.

Близнюки

Чудові пропозиції, що нині надходять, можуть збити вас з пантелику, адже ви зовсім не очікували такого повороту подій. Але залишається спокійно реагувати і дякувати, зважуючи всі за і проти і обираючи те, що для вас справді важливо.

Рак

Час промайне надзвичайно швидко і буде дуже насичений подіями, враженнями, зустрічами і роботою і вам доведеться добре попрацювати зі своїм розкладом, щоб примудритися втулити туди все те, що вам потрібно і все встигнути.

Лев

Здається, на вас вирішила напасти осіння хандра – нічого не хочеться, ніщо не тішить, навіть ті речі, що колись приносили задоволення. Ну пограйтеся трохи в депресію, отримайте задоволення від жовтого листя, дощу і легкого суму за літом.

Діва

Грошові надходження потішать гаманець і ваше самолюбство, адже ви отримаєте не просто зарплату, а додаткову премію, дивіденди чи якусь нагороду за минулі заслуги. Тож можете дозволити собі і відсвяткувати подію, і подарувати щось красиве чи потрібне.

Терези

Можлива взаємодія з різноманітними бюрократичними структурами, де ви будете шукати справедливість і де доведеться провести немало часу і витратити чимало сил. Це можуть бути органи влади, суди, прокуратура, управляючі компанії тощо.

Скорпіон

На порядок денний виходять домашні справи, адже за цей тиждень вам потрібно навести лад у домі, розпочати чи завершити ремонт, впорядкувати всі справи, що стосуються житла чи землі. А може це буде купівля, продаж чи обмін нерухомості.

Стрілець

Доведеться дуже інтенсивно працювати головою, тож буде зовсім не до розваг, бо з ранку до ночі ви щось обдумуєте, рахуєте,зважуєте і приймаєте відповідальні рішення. Втім, результат своїх роздумів можете побачити не скоро.

Козеріг

Тиждень, коли варто приділити увагу виключно собі і присвятити час відпочинку, сну, уповільненню усіх процесів. Бо ви і так віддавали себе усім навколо, тільки про власний спокій, здоров'я та задоволення зовсім забули.

Водолій

Побудьте цей тиждень милими і привітними, навіть якщо хочеться розірвати усіх на британський прапор. Потренуйтеся тримати покер-фейс – і ця чудова навичка зіграє для вас просто надзвичайну роль, у тому числі і у майбутньому.

Риби

Пропозицію, яку ви вже отримали чи ось-ось отримаєте, вимагатиме від вас тривалих роздумів і вагань. І це класична історія вибору, адже завжди непросто вибрати: синиця у руці чи журавель у небі. И хто його знає, що то ще буде за журавель…

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах Таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя цього місяця.