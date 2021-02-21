Економіка України може піти вгору: астропрогноз на тиждень

З понеділка, 22 лютого, економічна ситуація в Україні може покращитися – надійдуть гроші або від сторонних запозичень або від чогось на кшталт азартних ігор. Разом із тим, триватимуть сварки між різними гілками влади.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала астрологічний прогноз для України на тиждень 22-28 лютого.

Суспільство

Настає досить активна фаза суспільного життя, коли збільшується кількість комунікації між людьми, вони починають обмінюватися думками, щось пропонувати, допомагати одне одному та працювати на загальну користь.

Політика

Тривають сварки та взаємні обвинувачення між представниками різних гілок влади та різних угруповань, причому, це можуть бути не лише словесні перепалки, але й може дійти до застосування сили.

Економіка

Зовсім несподівано приходить допомога і коліщата економічної машини починають активніше рухатися, немов отримали додатковий імпульс. Втім, це можуть бути або сторонні запозичення, або надходження від не зовсім праведних джерел типу азартних ігор.

Нагадаємо: раніше Соломка дала прогноз для України на 2021 рік. За її словами, цей рік видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козерогам і Водоліям – більше рухатися.

Загалом цього місяця, за її словами, Тельці отримають можливість укласти вигідні контракти, Овни можуть активізувати новий напрям у роботі, а Діви – просунутися службовими сходами.

Також у лютому можуть початися громадські протести, а в бюджеті країни не вистачатиме грошей навіть на найнеобхідніші виплати.

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