Дзеркальна дата 11.11.2020: що означає та як може змінити наше життя

У середу, 11 листопада, настає чергова дзеркальна дата 2020 року – 11.11.2020.

Астрологи вважають, що вона здатна стати щасливим талісманом на шляху людини до нових можливостей і щасливих змін. Як краще провести цей день, що рекомендується зробити для залучення удачі, розповідає OBOZREVATEL.

Що означає дзеркальна дата 11.11.2020

"11" у нумерології вважається сакральним числом, що об'єднує в собі енергетику творчості, підвищеної інтуїції та чутливості. Дві одиниці, на думку нумерологів, позначають своєрідний портал між світами, що відкривається саме в цей містичний "темний" час листопада.

Два числа "11" у нинішній дзеркальній даті зміцнюють дію цього порталу, відкриваючи людям надзвичайні можливості й таємні простори між натхненням та інтуїцією.

Крім того, езотерики звертають увагу на складання чотирьох одиниць і цифр в числі 2020. І в першому, і в другому випадку їхня сума – "4" – символізує матеріальні блага, які ми можемо отримати власною працею. Це число вказує, що ми самі є творцями свого успіху.

"11" у нумерології вважається сакральним числом Pixabay

Що можна робити 11.11.2020

Бути відкритим для змін на краще.

Прислухатися до себе і довіряти інтуїції.

Приймати себе і свої недоліки.

Звертати увагу на символи, знаки, числа і цифри. Так, якщо наприклад, людина в дзеркальну дату випадково бачить дзеркальне або подвійне число на годиннику – 11:11, 21:12 – езотерики вважають це доленосним знаком. У цьому випадку рекомендується зупинитися, відволіктися від метушні та прислухатися до своєї інтуїції. Можливо, варто взяти вихідний, щоб відпочити або відвідати близьких.

Якщо прислухаєтеся до себе, дзеркальна дата нагородить вас, вважають нумерологи. Це можуть бути несподівані корисні знайомства та нові можливості.

Крім того, рекомендується запам'ятати, про що ви подумали, якщо 11.11.2020 раптом побачите групу однакових цифр, наприклад, 111, 222, 555, 777, 8888. Думки й емоції в цей момент важливі для людини та її майбутнього.

Якщо прислухаєтеся до себе, дзеркальна дата нагородить вас, вважають нумерологи Pixabay

Що не можна робити 11.11.2020

Бажати будь-кому зла, заздрити, лаятися, ображатися й ображати інших.

Займатися чорною магією, "темними" ритуалами, влаштовувати спіритичні сеанси. Вважається, що в листопаді настає темна пора року, коли ночі стають довгими, а дні – короткими. Тому в дзеркальну дату 11.11.2020 категорично не рекомендується допускати руйнівні думки.

Як загадати бажання в дзеркальну дату 11.11.2020

Об 11:11 ранку промовте: "Все заплановане здійсниться, мій дім і моє життя удачею наповняться". Вірте у краще і відкривайте в собі нові здібності – дзеркальна дата 11.11.2020 допоможе вам у цьому.

Зробіть фотоколаж та запишіть список бажаних цілей на 2021 рік.

Запишіть заповітне бажання на 11 листочках паперу, складіть їх у стопку і промовте: "Бажанням збутися, бути моїй мрії!". До півночі розкладіть записки по всій оселі та залиште на добу, щоб магія чисел запрацювала.

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