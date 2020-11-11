Дзеркальна дата 11.11.2020: що означає та як може змінити наше життя

Анна Паскевич Гороскоп 09:57, 11.11.2020

У середу, 11 листопада, настає чергова дзеркальна дата 2020 року – 11.11.2020.

Астрологи вважають, що вона здатна стати щасливим талісманом на шляху людини до нових можливостей і щасливих змін. Як краще провести цей день, що рекомендується зробити для залучення удачі, розповідає OBOZREVATEL.

Що означає дзеркальна дата 11.11.2020

"11" у нумерології вважається сакральним числом, що об'єднує в собі енергетику творчості, підвищеної інтуїції та чутливості. Дві одиниці, на думку нумерологів, позначають своєрідний портал між світами, що відкривається саме в цей містичний "темний" час листопада.

Два числа "11" у нинішній дзеркальній даті зміцнюють дію цього порталу, відкриваючи людям надзвичайні можливості й таємні простори між натхненням та інтуїцією.

Крім того, езотерики звертають увагу на складання чотирьох одиниць і цифр в числі 2020. І в першому, і в другому випадку їхня сума – "4" – символізує матеріальні блага, які ми можемо отримати власною працею. Це число вказує, що ми самі є творцями свого успіху.

"11" у нумерології вважається сакральним числом
Pixabay

Що можна робити 11.11.2020

  • Бути відкритим для змін на краще.

  • Прислухатися до себе і довіряти інтуїції.

  • Приймати себе і свої недоліки.

  • Звертати увагу на символи, знаки, числа і цифри. Так, якщо наприклад, людина в дзеркальну дату випадково бачить дзеркальне або подвійне число на годиннику – 11:11, 21:12 – езотерики вважають це доленосним знаком. У цьому випадку рекомендується зупинитися, відволіктися від метушні та прислухатися до своєї інтуїції. Можливо, варто взяти вихідний, щоб відпочити або відвідати близьких.

  • Якщо прислухаєтеся до себе, дзеркальна дата нагородить вас, вважають нумерологи. Це можуть бути несподівані корисні знайомства та нові можливості.

  • Крім того, рекомендується запам'ятати, про що ви подумали, якщо 11.11.2020 раптом побачите групу однакових цифр, наприклад, 111, 222, 555, 777, 8888. Думки й емоції в цей момент важливі для людини та її майбутнього.

Якщо прислухаєтеся до себе, дзеркальна дата нагородить вас, вважають нумерологи
Pixabay

Що не можна робити 11.11.2020

  • Бажати будь-кому зла, заздрити, лаятися, ображатися й ображати інших.

  • Займатися чорною магією, "темними" ритуалами, влаштовувати спіритичні сеанси. Вважається, що в листопаді настає темна пора року, коли ночі стають довгими, а дні – короткими. Тому в дзеркальну дату 11.11.2020 категорично не рекомендується допускати руйнівні думки.

Як загадати бажання в дзеркальну дату 11.11.2020

  • Об 11:11 ранку промовте: "Все заплановане здійсниться, мій дім і моє життя удачею наповняться". Вірте у краще і відкривайте в собі нові здібності – дзеркальна дата 11.11.2020 допоможе вам у цьому.

  • Зробіть фотоколаж та запишіть список бажаних цілей на 2021 рік.

  • Запишіть заповітне бажання на 11 листочках паперу, складіть їх у стопку і промовте: "Бажанням збутися, бути моїй мрії!". До півночі розкладіть записки по всій оселі та залиште на добу, щоб магія чисел запрацювала.

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада для всіх знаків зодіаку: кому слід зміцнити позиції.

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