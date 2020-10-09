Дзеркальна дата 10.10.2020: що означає і як вплине на людей

У суботу, 10 жовтня, настає чергова дзеркальна дата 2020 року – 10.10.2020. Астрологи вважають такі дні сприятливими для різноманітних починань.

Про те, як краще провести цей день і що рекомендується зробити для залучення удачі, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що символізує дзеркальна дата 10.10.2020

Число 10 фахівці називають числом божественного порядку, яке символізує логічне завершення певного періоду.

Дата 10.10.2020 об'єднує дві десятки, посилюючи і примножуючи переваги цього числа. Це гарний час, щоб підвести підсумки; період, коли природа готується до зими як до свого роду завершення чергового річного циклу.

Енергетика числа 10 здатна забрати негатив і відкрити можливості для фізичного і енергетичного очищення і відновлення сил для роботи над собою, вважають астрологи. Вона також допоможе вирішити старі проблеми і відкрити шлях до світлих змін.

Дата 10.10.2020 об'єднує дві десятки, посилюючи і примножуючи переваги цього числа. Джерело: kalender.tatort-fans.de

Що потрібно зробити 10.10.2020

Підбити підсумки, підготуватися до завершення старого і початку нового.

Можна взяти аркуш паперу і написати на ньому, все, що вам вдалося зробити за рік. На другому аркуші напишіть про все, що вам не вдалося зробити. Потім порівняйте і зробіть висновок, як ви пройшли цей шлях.

Загадати бажання: вважається, що правильно сформульоване і загадане 10 жовтня бажання обов'язково збудеться.

Починати нові справи: влаштуватися на роботу, налагодити стосунки з близькими, подати важливі документи тощо.

Зберігати спокій і не реагувати на зовнішні подразники. Важливо думати про майбутнє, притягаючи щастя і удачу.

10 жовтня рекомендується провести в оточенні близьких і друзів.

Самотні люди можуть починати пошуки другої половини – знайомитися, ходити на побачення, спілкуватися в соціальних мережах. Астрологи вважають цю дзеркальну дату вдалою для тих, хто шукає кохання.

10.10.2020 – гарний час, щоб звернутися за порадою і допомогою до людини, яка зможе вказати вам ваш шлях.

10.10 рекомендується провести в оточенні близьких і друзів. Джерело: Pixabay

Що не можна робити 10.10.2020

Конфліктувати, лаятися, сваритися.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Перекладати відповідальність з себе на інших.

Влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 10 жовтня також випадає Покровська батьківська субота: що потрібно і що не можна робити в цей день.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал