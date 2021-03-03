Дзеркальна дата 03.03: тарологиня розповіла, що в ній особливого

У дзеркальну дату, 03.03, вступає у силу третій жіночий аркан Імператриці – уособлення жінки в усіх її проявах.

Як OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, більше того, цей день ще й є днем подвійної жіночої сили, коли додаються дві її іпостасі, які у сумі складаються у шестірку – Аркан любові.

"Якби я призначала жіночий день, то він був би саме 3 березня, тобто 3.03, коли вступає у свої права третій жіночий аркан Імператриці. Загалом, жінка – це досить об'ємна постать, і включає в себе зовсім різні, і часом протилежні якості. Тут вона ніжна і покірна, а ось уже стає дибки і йде всупереч традиціям і навіть здоровому глузду. Бо має право бути незручною і дикою, це теж її природа", – сказала тарологиня.

За її словами, виходить, що подвійна жіночність – це любов, коли в ній з'єднуються дві її частини – янгольська і демонічна, покірність і непередбачуваність, ніжність і сталевий блиск очей.

Втім, жіноча іпостась є і у кожному чоловікові – це і вміння вислухати, підтримати, зрозуміти, бути ніжним і уважним. Просто жіночого у чоловіка має бути менше, а у жінки – більше, зазначила Соломка.

У цей день подвійної жіночності тарологиня порадила згадати про свою жіночу природу і потішити цю внутрішню і зовнішню жінку різними способами – зустрітися з подругами і вволю потриндіти, влаштувати шопінг, вечірку, масаж чи СПА-процедури, фотосесію, можна навіть у стилі ню.

"Словом, усі такі улюблені жіночі способи отримання задоволення. А для чоловіків це день вияву любові, а ще вони можуть потішити свою внутрішню жінку, дозволивши собі якісь приємні процедури. А можуть посилити свою мужність, зробивши будь-яку приємність своїм жінкам і не вимагаючи нічого натомість і негайно", – зазначила експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астролог Ігор Мехеда розповів, що наявність у цій дзеркальній даті трійок забезпечуєстабільність і може бути фактором, що допомагає бажанню здійснитися. Сприятливі точки в часі для загадування бажань будуть: 03.03.2021 о 00:33, і 03.03.2021 о 3:03.

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