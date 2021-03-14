Багато астрологів у себе в блогах описують астрологічну ситуацію кожного нового дня і дають рекомендації, що можна, а чого не можна робити в цей день. Виходить, ніби для всіх без винятку якийсь день повинен стати благополучним, а якийсь для всіх підряд буде неблагополучним.

Звичайно, це не так, у кожної людини свій персональний прогноз, заснований на її особистому гороскопі. Насправді, в таких характеристиках дня, тижня, місяця перераховані астрологічні показники цих дат і на їх основі зроблено загальний висновок: чи хороший цей день або місяць сам по собі (а не для вас), чи вдалим він буде в якості гороскопу нового процесу або людини, що народжується цього дня. Тільки в такому сенсі: що це за день для того, щоб розпочинати нові справи і нові проєкти.

Треба сказати, по-справжньому сприятливих днів протягом року буває дуже мало, далеко не в кожному місяці є такі дні. Щоб вибрати найбільш підходящий день (і годину!) для початку нової справи, астрологу доводиться оцінювати безліч показників, аналізувати і ближні, і дальні планети з точки зору їх гармонійної взаємодії.

І ось ВПЕРШЕ з початку 2021 року, нарешті, можна порекомендувати два абсолютно сприятливих дні: 16 і 18 березня. Всього два дні за перші чотири місяці року – в квітні знову не буде жодної бездоганної дати для початку нових справ.

Тому не пропустіть шанс почати важливу для вас справу або новий проєкт саме в ці дні, і найбільш оптимально – близько 16:00 для України: час в астрології має велике значення.

Зробіть перший крок в ці дні і в цей час, почніть важливий процес, навіть суто символічно позначте якийсь із цих днів в якості початку нової справи, яку потім будете продовжувати в інші дні. Вдалий з точки зору астрології початок стане запорукою успіху для всього подальшого життя вашого проєкту.