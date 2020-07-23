Друге півріччя буде динамічним, травмонебезпечним і конфліктним: погляд астролога

Ще 28 червня Марс перемістився в знак Овна. У цьому знаку планета активних дій буде перебувати до січня наступного року.

Марс знаходиться в одному знакові, в середньому, півтора місяці. Зараз же цей період збільшиться до півроку. Таке тривале перебування Марса в Овні обумовлено тим, що з 10 вересня по 14 листопада планета перебуватиме в ретроградному русі, - повідомляє на своїй сторінці інстаграм астролог Георгій Лічелі.

Марс буває ретроградним раз на два роки, і кожного разу - в різних знаках Зодіаку. Остання ретроградність Марса в знаку Овна була в 1988 році. Відповідно, майбутній осінній ретроградний період буде значущою подією, і в першу чергу - для Овнів, Терезів, а також Раків і Козерогів.

У період свого руху по Овну Марс тричі буде сходитися в напруженому аспекті з Плутоном і Сатурном. Ці аспекти вважаються одними з найважчих і руйнівних. Крім того, Марс двічі буде знаходитися в напруженому аспекті з Венерою, а також з Сонцем. До того ж, Марс з'єднається з Чорним Місяцем. І все це буде відбуватися в знаках Овен, Терези, Рак і Козеріг.

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Марс символізує активні дії, енергію, силу, волю, агресію, боротьбу та пристрасть. Марс в знаку Овна знаходиться в місці свого максимального прояву. Відповідно, марсіанські енергії виявляються вільно, відкрито та дуже активно, але при цьому часто різко, грубо, імпульсивно й войовничо.

Отже, з урахуванням того, що Марс рухається по вогненному знаку Овна і при цьому буде в напружених аспектах з Плутоном і Сатурном, друге півріччя буде дуже динамічним, напруженим, і швидше за все, травмонебезпечним і конфліктним. Також Марс в Овні вказує на часте виникнення пожеж. Імовірність їх зросте після 22 липня, коли Сонце переміститься в вогненний знак Лева.

Марс в Овні вказує на виникнення пожеж Getty

При позитивному розвитку енергії Марса вказують на активні дії та напружену роботу, що в умовах сьогоднішніх реалій говорить про спроби відновлення соціально-економічної діяльності. Але так, як раніше, вже не буде, оскільки через пандемію коронавируса майже всі галузі економіки зазнали колосальних збитків, а деякі сегменти ринку взагалі припинили або припинять в майбутньому своє існування. Тому нерозумно думати, що через місяць або навіть рік все повернеться на круги своя.

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При негативному розвитку конфлікт Марса з Плутоном і Сатурном може привести до зростання протестних настроїв і протистоянь з владою, які, в свою чергу, можуть привести до серйозних зіткнень та наростання військово-політичної напруженості в світі.

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На персональному рівні прилив енергії будуть відчувати представники вогненної стихії - Леви, Стрільці і частково Овни. Але треба бути обачним і не робити необдуманих вчинків, оскільки є ризик проявляти надмірний натиск й агресивність. Що стосується Овнів, Терезів, Раків і Козерогів, то крім припливу енергії і ініціативності, вони можуть зіткнутися з ворожістю на свою адресу. Про це говорить і напружений аспект Сатурна, який діятиме до грудня, вказуючи на перешкоди, труднощі, кризи та втрати, з якими доведеться зіткнутися представникам цих знаків. Особливо це стосується народжених 11 - 17 квітня, 14 - 20 липня, 14 - 20 жовтня і 11-18 січня. Події можуть бути різними. Можливі напружені ситуації на роботі або конфлікти з начальством, в родині, вірогідні травми і т.д. При позитивному розкладі наступне півріччя просто буде трудомістким, коли доведеться напружено працювати і витратити багато сил. У будь-якому випадку, все залежить від особистої карти та планів на майбутнє.

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