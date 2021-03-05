Діви отримуватимуть подарунки, а Водолії – гроші: гороскоп на вихідні

Вихідні, 6 і 7 березня, Раки можуть провести у дорозі, Діви отримуватимуть подарунки, Водолії – гроші, а на Овнів чекає любов та романтика. Стрільцям порадили провести день вдома.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 6-7 березня.

Овен

Маєте надії на те, що вихідні пройдуть під знаком романтики. Бо і настрій відповідний, і погода весняна, і любов у серці палає, і натяки вам певні роблять. Тож ви і сподіваєтесь, що час ви проведете у купочці з об'єктом вашої пристрасті.

Телець

Ви нині дуже ділові та зібрані, і так може статися, що ці дні присвятите не відпочинку, а вирішенню якихось юридичних чи бюрократичних питань, встановленню справедливості.

Близнюки

Маєте гарний привід радіти та святкувати, збиратися з вашими друзями чи близькими. Втім, хоч для декого це буде спілкування віртуальне, воно все одно буде дуже приємним та насиченим гарними враженнями та піднесенням.

Рак

Велика вірогідність що проведете вихідні у дорозі, бо туди вас покличе виробнича необхідність. Але є всі шанси провести час весело та приємно, хоч і доведеться трохи напружитися і все ж попрацювати.

Лев

Діяти, діяти, діяти! Вам уже не хочеться залишатися вдома, ви ладні йти вперед, назустріч новим враженням, навіть незважаючи на якісь застороги та перепони, що виникають на шляху.

Діва

На вас очікують суцільні сюрпризи та подарунки, хоч ви і не готувалися до них. Причому, це можуть бути надзвичайно цінні речі, а ще – обставини, що складаються на вашу користь, чи можливості, що раптом постають.

Терези

Хтось чи щось триматиме вас на короткому повідку, виставлятиме певні обмеження, тож вам буде досить складно проявити себе. Втім, можливо ці умовності саме для того, щоб ви подолали їх і зробили так, як вам хочеться?

Скорпіон

Буде можливість щось організувати і покерувати, очолити і повести вперед. Ви виступаєте лідером і започатковуєте щось нове – бізнес-проєкт, ідею, яка згодом має усі шанси перетворитися на успішну справу.

Стрілець

Залишайтеся вдома і нікуди особливо не пхайтеся. Бо вам і вдома добре: спокійно, надійно, затишно, все під боком… І навіщо кудись іти, коли можна просто полежати і відпочити чи рідних чимось смачним потішити.

Козеріг

Відпочинок нині може бути досить різним: від активного та супернасиченого враженнями – у суботу, до спокійного і навіть ледачого – у неділю. Головне, що ви у ці дні саме відпочиваєте, повністю зосереджуючись на собі та родині, а не працюєте

Водолій

Рівень вашого добробуту поліпшується просто на очах – до вас приходять гроші, і це не одноразові виплати, а досить регулярні, стабільні та значні кошти. Можливо, ви зайнялися бізнесом і почали продавати тюльпани?

Риби

Ви нині дуже активні, взяли на себе додаткові обов'язки і намагаєтесь із ними впоратися. Але це не лише фізична активність, а ще й розумова, бо багато чого потрібно прорахувати і передбачити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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