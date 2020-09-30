Діловий гороскоп за картами Таро на жовтень для всіх знаків Зодіаку: як розвиватиметься кар'єра

Діловий гороскоп на жовтень 2020 року для всіх знаків Зодіаку обіцяє зміни і нові можливості для кар'єрного розвитку.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL таролог Ольга Соломка розповіла, яким буде цей місяць для бізнесу та кар'єри. Докладний індивідуальний гороскоп для кожного знака – далі в матеріалі.

Овен

Будьте нині дуже обережними у стосунках з колегами, бо є велика ймовірність, що вони вас підставлять. Та й з грошима теж може статися оказія – вони неймовірним чином можуть десь зникнути чи то шахраї постараються, чи злодії обберуть, чи ви перевищете ліміти. Пильнуйте свої кошти та майно і не говоріть зайвого перед колегами.

Телець

Звичайно, після тривалої дистанційної роботи, зараз для багатьох вихід на роботу – це майже свято. От і у вас тут якісь радісні події намічаються: якісь корпоративи, дні народження, відзначення передовиків тощо. І ви будете серед тих, кого вітають за досягнення. Ну і заохочують не лише електронним чи паперовими дипломами, але й цілком реальними грошима та подарунками.

Близнюки

Не варто ставати догори дригом і виявляти чудеса креативу, щоб вас помітили клієнти чи відзначило керівництво. Ви просто виконуєте свою звичну роботу, згідно домовленостей чи штатного розпису. Бо настає час стабільної праці і таких же стабільних прогнозованих доходів.

Рак

Перед вами відкривається шикарні можливості реалізувати та ще й монетизувати свої таланти. Власне, це те, про що ви давно мріяли. І ось нарешті мрії збуваються. Тільки не стійте у себе на шляху, не придумуйте собі якісь ефемерні перепони, які начебто вас не пускають у щасливе і багате майбутнє.

Лев

Кошти, які до вас зараз приходять, поки не надто великі. Але й такими можна грамотно розпоряджатися, дещо зменшивши свої забаганки. А щоб не було так сумно і сутужно, пограйте у обмеження, придумайте собі челендж, продайте зайве чи знайдіть способи збільшити надходження іншим чином.

Діва

Тільки чітке уявлення того, що ви справді бажаєте, може привести вас до хорошого результату. Розраховувати на те, що якось воно буде і пускати все на самоплив - взагалі не варіант. Поставили собі ціль - йдіть до неї, запланували відрядження – збирайтеся в дорогу, намітили бажану покупку – готуйте гроші.

Терези

Ви вважаєте, що зараз краще зробити все самим, ніж пояснювати іншим, як це має бути. От і берете на себе важелезний вантаж обов'язків, і тягнете, підриваючи сили і працюючи цілодобово. Але ця ноша для вас може бути непідйомною, розподіліть роботу, щоб не впасти у непідходящий момент.

Скорпіон

Ви стоїте на порозі нового проекту, і це прекрасна можливість почати все спочатку і зробити так, як ви давно хотіли і планували. Все тільки починається, і ви у передчутті матеріалізації мрій. Не упустіть цей шанс втілити свої задуми.

Стрілець

Нині ви увімкнули суворого начальника і вміло керуєте. Причому, не лише своїми підлеглими і колегами, але й собою та власними ресурсами. Так, ви і до себе безжальні. І це вже дає свої результати – ви досягаєте намічених цілей і фінансових показників.

Козеріг

Очі розбігатимуться від обіцянок, які ви зараз отримуєте, у том числі і фінансових – все видається таким прекрасним і неймовірним, що аж не віриться, що таке насправді буває. Втім, варто увімкнути критичне мислення і відсіяти нереальні очікування. І звести все до конкретних речей і реальних цифр.

Водолій

Всі матеріальні питання нині вирішуються на вашу користь, і ви навіть не докладаєте до цього надзусиль. Приміром, керівництво може запропонувати вам кращу посаду чи підвищення зарплатні, а далекий родич раптово може подарувати хатинку.

Риби

Якщо ви ще не відкрили власну справу, то жовтень – саме той місяць, коли потрібно зробити якісь кроки у цьому напрямку. Якщо ж у вас уже все налагоджено, то можна уже і про масштабування бізнесу замислитися. Тим більше, що якийсь стартовий капітал чи додаткові кошти для цього у вас осо-ось з'являться.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя в цьому місяці.