Діловий гороскоп за картами Таро на тиждень з 5 до 11 жовтня: що буде з кар'єрою

Діловий гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку говорить про те, що найближчий тиждень буде спокійним і перспективним для Близнюків, Левів і Скорпіонів. Інші знаки можуть зіткнутися з труднощами на роботі.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL тарологиня Ольга Соломка розповіла, яким буде період з 5 по 11 жовтня для бізнесу та кар'єри. Докладний індивідуальний гороскоп для кожного знака – далі в матеріалі.

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Овен

Прийшов час навчитися чомусь новому. І як би вам не здавалося, що ви вже все знаєте, чи вам запізно, але виробничі обставини вимагають хоча б підвищення кваліфікації, якщо взагалі не перекваліфікації.

Телець

Стосунки у колективі варто обговорити і переглянути, бо щось таке відбувається, що може не подобатися ні вам, ні вашим колегам – якісь недомовки, непорозуміння, плітки. Тому, якщо це у ваших силах, рішуче припиняйте всі ці порожні балачки.

Близнюки

У вас реалізуються давні грандіозні мрії, про які ви вже і думати забули. А тут раптом до вас приходять люди і приносять все, чого ви колись так бажали, просто на блюдечку. Ще й просять, аби ви тільки погодилися. Ну хіба це не диво!

Рак

Непогано було б купити нову велику дорожню сумку, адже у вас у перспективі дороги намічаються. І незважаючи на те, що це будуть ділові відрядження, де доведеться напружуватися і працювати, мандри будуть доволі приємними.

Лев

У вас на роботі раптом починають усі шепотітися і переносити плітки про те, що якось не дуже все стабільно і можливі зміни. Але вам не варто нічого боятися, бо зміни "це лише можливості, які перед вами відкриваються і зайвий спосіб випробувати себе.

Діва

Тиждень видається доволі успішним, хоч і досить хаотичним. Але вам подекуди усміхається фортуна, і відводить від вас злого боса, попереджає про невчасну перевірку. І може навіть винести на гребені успіху і додати трохи слави.

Терези

Мішки для грошей і подарунків нині будуть зовсім не зайвими. Зрозуміла річ – у Терезів тут дні народження намічаються, тож вони і загрібатимуть подарунки обома руками. І це будуть чудові сюрпризи, і не завжди від близьких та знайомих людей.

Скорпіон

Тиждень мине в очікуванні. І вам не залишається нічого більше робити, оскільки не все відбувається під вашим контролем – дещо просто потрібно відпустити і довіритись обставинам чи іншим людям. А ви просто гарно проведіть час, а не сидіть над телефоном.

Стрілець

Люди, що нині з'являються на вашому шляху, приносять не лише позитивний настрій, але й трохи додаткових грошей. І це може бути як нові пропозиції у діяльності, так і якісь відсотки чи перспективна бізнес-ідея, ка поліпшить ваш фінансовий стан.

Козеріг

Працюєте-працюєте, а особливих грошей якось і не видно. Ну, в принципі вистачає на якісь щоденні витрати, але сил ви витрачаєте набагато більше, ніж вам за це платять. Тому цього тижня збавте оберти, а то й взагалі візьміть відпустку чи відгули.

Водолій

Колеги знічев'я можуть підкинути вам чудову ідею, а ви вже самі домислите і уявите всі ті процеси, що запрацюють завдяки новому поштовху. Вам залишається тільки втілити все це у життя і побачити всю її користь та ефективність.

Риби

Починати все спочатку непросто, але скільки разів ви це робили, і скільки ще зробите… Тому сміливо йдіть у незвідані краї, на нову роботу, посаду, вчіться, робіть помилки, і не слухайте тих, хто бубнить про те, що вже пізно починати і пора заспокоїтися.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах Таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя цього місяця.