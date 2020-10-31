Діловий гороскоп на листопад для всіх знаків на картах Таро

Листопад 2020 року для одних знаків зодіаку виявиться досить спокійним у діловому та професійному плані, іншим дасть старт до процвітання. Зокрема, Овни, Терези й Риби схильні до того, щоб впасти у сплячку, а Тельці та Стрільці отримають посади й нагороди.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на останній місяць осені.

Овен

Усі справи немов зависають у повітрі й вам уже потрібно докласти певних зусиль, аби чогось досягати. Утім вам уже не хочеться жодних досягнень, вас влаштовує і той стан справ, що існує, і той рівень доходів, який ви зараз маєте.

Телець

Цей місяць для вас дуже вдалий, саме зараз ви можете обійняти нову посаду чи отримати підвищення зарплати. А все через вашу активність та сміливість, які винагороджуються відповідним чином. Ви готові вийти вперед і вести за собою.

Близнюки

Чудові нові ідеї приходять у голову і ви починаєте відразу шукати шляхи їх реалізації, не відкладаючи надовго втілення і не чекаючи міфічних влучних моментів. І подібна тактика дає свої плоди, адже ви одразу отримуєте чудовий фінансовий результат.

Рак

Гуртова праця зараз більш продуктивна, ніж самостійна. Тож намагайтеся знайти спільників та однодумців і розпочати колективну діяльність, хай навіть віддалено, але ви маєте формувати свою веселу і відкриту команду.

Лев

Вас ніби щось не пускає до успіху, бо ви можете бути зв'язаними обмеженнями-обов'язками, власними переконаннями, чужими уявленнями про вас, яким би ви хотіли відповідати. І нинішнє завдання – звільнитися від цих перепон і стрибнути вище себе.

Діва

Можуть активізуватися люди чи проєкти з минулого, з якими вам потрібно буде взаємодіяти, а проєкти – доопрацювати і завершити. Утім, не факт, що вони вам зараз принесуть прибуток. Отримання винагороди може розтягнутися у часі.

Терези

Діяльність у вас зараз відходить на другий план, голова і руки не дуже працюють. Вам взагалі не хочеться витрачати час на роботу. Тому доцільніше взяти відпустку і присвятити час собі та родині.

Скорпіон

Доводиться відвести чимало часу на засвоєння нової інформації, вивчення нових напрямків, тенденцій, правил та законів. Так місяць і пройде у навчанні та усвідомленні. Гроші будуть, але поки не більше звичного рівня надходжень.

Стрілець

Ваші професійні здобутки ні в кого не викликають сумнівів – вам немає рівних у тому, чим ви займаєтеся, тож у листопаді ви отримуєте заслужені славу і винагороди. Ну і можете трохи передати досвіду молодому і не дуже досвідченому поколінню.

Козеріг

У вашій роботі спостерігається пожвавлення і навіть відродження певних проєктів, на що ви вже і не сподівалися. І у вас просто крила від цього виростають. Тим більше, що це пожвавлення приносить вам додаткові фінанси.

Водолій

Ваш робочий колектив налаштований на веселощі. І не проти вже почати готуватися до зимових свят. Тож час на роботі ви проводите у чудовому настрої, згуртовані, підтримувані одне одним, так само весело і легко заробляєте разом гарні гроші.

Риби

Ви багато думаєте і сумніваєтеся, чи вам залишатися на старому місці, яке уже набридло, чи рухатися у щось нове та незнайоме. Так, вочевидь, і проведете весь місяць, у сумнівах – чи варто змінювати синицю в руці на журавля у небі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарологиня дала пораду, що потрібно зробити кожному знаку зодіаку до Нового року. Саме час взятися за справи, до яких ніяк не доходили руки.