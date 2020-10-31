Діловий гороскоп на листопад для всіх знаків на картах Таро

Листопад 2020 року для одних знаків зодіаку виявиться досить спокійним у діловому та професійному плані, іншим дасть старт до процвітання. Зокрема, Овни, Терези й Риби схильні до того, щоб впасти у сплячку, а Тельці та Стрільці отримають посади й нагороди.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на останній місяць осені.

Овен

Усі справи немов зависають у повітрі й вам уже потрібно докласти певних зусиль, аби чогось досягати. Утім вам уже не хочеться жодних досягнень, вас влаштовує і той стан справ, що існує, і той рівень доходів, який ви зараз маєте.

Телець

Цей місяць для вас дуже вдалий, саме зараз ви можете обійняти нову посаду чи отримати підвищення зарплати. А все через вашу активність та сміливість, які винагороджуються відповідним чином. Ви готові вийти вперед і вести за собою.

Близнюки

Чудові нові ідеї приходять у голову і ви починаєте відразу шукати шляхи їх реалізації, не відкладаючи надовго втілення і не чекаючи міфічних влучних моментів. І подібна тактика дає свої плоди, адже ви одразу отримуєте чудовий фінансовий результат.

Рак

Гуртова праця зараз більш продуктивна, ніж самостійна. Тож намагайтеся знайти спільників та однодумців і розпочати колективну діяльність, хай навіть віддалено, але ви маєте формувати свою веселу і відкриту команду.

Лев

Вас ніби щось не пускає до успіху, бо ви можете бути зв'язаними обмеженнями-обов'язками, власними переконаннями, чужими уявленнями про вас, яким би ви хотіли відповідати. І нинішнє завдання – звільнитися від цих перепон і стрибнути вище себе.

Діва

Можуть активізуватися люди чи проєкти з минулого, з якими вам потрібно буде взаємодіяти, а проєкти – доопрацювати і завершити. Утім, не факт, що вони вам зараз принесуть прибуток. Отримання винагороди може розтягнутися у часі.

Терези

Діяльність у вас зараз відходить на другий план, голова і руки не дуже працюють. Вам взагалі не хочеться витрачати час на роботу. Тому доцільніше взяти відпустку і присвятити час собі та родині.

Скорпіон

Доводиться відвести чимало часу на засвоєння нової інформації, вивчення нових напрямків, тенденцій, правил та законів. Так місяць і пройде у навчанні та усвідомленні. Гроші будуть, але поки не більше звичного рівня надходжень.

Стрілець

Ваші професійні здобутки ні в кого не викликають сумнівів – вам немає рівних у тому, чим ви займаєтеся, тож у листопаді ви отримуєте заслужені славу і винагороди. Ну і можете трохи передати досвіду молодому і не дуже досвідченому поколінню.

Козеріг

У вашій роботі спостерігається пожвавлення і навіть відродження певних проєктів, на що ви вже і не сподівалися. І у вас просто крила від цього виростають. Тим більше, що це пожвавлення приносить вам додаткові фінанси.

Водолій

Ваш робочий колектив налаштований на веселощі. І не проти вже почати готуватися до зимових свят. Тож час на роботі ви проводите у чудовому настрої, згуртовані, підтримувані одне одним, так само весело і легко заробляєте разом гарні гроші.

Риби

Ви багато думаєте і сумніваєтеся, чи вам залишатися на старому місці, яке уже набридло, чи рухатися у щось нове та незнайоме. Так, вочевидь, і проведете весь місяць, у сумнівах – чи варто змінювати синицю в руці на журавля у небі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарологиня дала пораду, що потрібно зробити кожному знаку зодіаку до Нового року. Саме час взятися за справи, до яких ніяк не доходили руки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!