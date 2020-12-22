Гороскоп для Терезів на 2021-й: названо найбільшу небезпеку року

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати складнощі. Добре продумайте, як правильно ними розпорядитися і не витратити просто так. Також представникам знаку варто бути готовими до наполегливої праці, попри нестримне бажання все покинути й відпочити.

Детальним гороскопом для Терезів ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка, зазначивши, що перші місяці року будуть доволі сприятливими.

За її словами, початок року буде дуже обнадійливим: ваш добробут зростає, фінансова спроможність збільшується, ви займаєтесь тією справою, що приносить вам задоволення і гроші. Може, хтось і бізнес невеликий замислив і все це успішно втілює в життя, незважаючи на різні суперечливі обставини.

І саме тут потрібно звернути увагу на гроші, оскільки одна з найбільших небезпек року – це труднощі з ними. Вони можуть зникати, як пісок між пальців, особливо тоді, коли вони до вас легко приходять. Тому їх потрібно всіляко берегти і примножувати, вкладати їх не у витребеньки, а в засоби виробництва, нову техніку та технології, власний розвиток, здоров'я. І у благодійність, бо, як би це дивно не було, але одна з ключових навичок, що допомагає збільшувати та примножувати капітали, – це ваша щедрість. І, віддаючи іншим певну частину, ви забезпечуєте собі безперервний потік фінансів та усілякого іншого добра.

Весна може дещо розбити сподівання і спустити вас на грішну землю, оскільки руйнуються плани, які ви тривалий час плекали і на які розраховували. А ви замість того, щоб прийняти те, що сталося, як даність, намагаєтесь себе обдурити і продовжуєте рухатись у заданому напрямку, хоч усе йде до того, що там нічого вам не світить.

Влітку хтось може зробити вам цікаву пропозицію, але вона може нести в собі дещо заборонене й навіть протизаконне, що потім вилізає боком і доставляє чимало прикростей та турбот. Тому краще вже не заморочуватись, а розважатися й не брати нічого важкого в руки, а дурного – в голову.

Під кінець року ви можете так втомитися від усіх цих віражів, що вже нічого не захочете від цього життя – тільки б лежати десь подалі від безладу й рахувати зорі… Втім, працювати все одно доведеться, навіть набагато більше, ніж зазвичай. І до цього потрібно бути готовими, зокрема й фізично. Не варто навантажувати себе одразу й повністю, але поступове зростання навантажень потрібно. І це стосуватиметься як розумових, так і фізичних аспектів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в ексклюзивному любовному гороскопі тарологиня розповіла, хто зі знаків зможе знайти справжнє кохання, а кому варто уважно придивитися до свого обранця.