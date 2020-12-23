Детальний гороскоп для Стрільців на 2021 рік: буде все, що треба для щастя

2021 рік виявиться досить насиченим для Стрільців. Він принесе представникам знака гроші, почуття, подорожі, відпочинок – загалом, усе, що потрібно для щастя. Однак існують і певні застороги: уважно придивляйтеся до людей та їхніх намірів щодо вас, а також навчіться розставляти пріоритети.

Детальним гороскопом для Стрільців ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка, зазначивши, що на початку року представники знака буквально купатимуться в достатку.

Так, за словами тарологині, зима буде щедрою на гроші та можливості, що дозволяють їх легко отримувати. Ви не надто напружуєтесь, не дуже багато працюєте, але певний дохід маєте, і він постійний, стабільний та цілком пристойний. Гроші самі надходять із кількох джерел, дозволяючи вам вільно почуватися.

І тут головне використовувати ці можливості й не відчувати провини через те, що у вас є ці гроші, а у когось – немає. Просто насолодіться ними, особливо, якщо раніше себе всіляко обмежували. Бо гроші – не лише для виживання, але й для задоволення.

Весна – пора романтична, зазначила Соломка, от і вас може цього року накрити любовна хвиля. Скільки б нам років не було, скільки б стосунків не лишилося за плечима – ми знаємо, що коханню будь-який вік підвладний. Отже, й у вас намічаються побачення, зустрічі, романи та усіляке інше, за що ми, власне, й любимо весну.

Але тут криються і певні застороги, адже ви, засліплені емоціями, ризикуєте й не розгледіти справжнє обличчя й справжні наміри певних людей. А за приємними та улесливими словами може критися і щось не зовсім позитивне. Утім, це не означає відмітати всіх людей, які говорять вам приємні речі. Просто час від часу запитуйте себе, що це за людина, навіщо вона вам, а ви – їй, чи приємно вам просто помовчати, чи постійно хочеться чути компліменти.

Також прогнозистка запевнила, що літо принесе чимало доріг, подорожей, відряджень, зміну вражень та, скажімо, приміщень, – переїздів на нові місця. Ви можете раптом захотіти змінити місце проживання чи роботи. Аж до того, що вирішите пожити в іншому місті чи країні, певний час або назавжди.

І тут вам дуже знадобиться вміння розставляти пріоритети та правильно керувати всіма процесами. Бо все, що пов'язане з дорогами, з переміщенням, потребує підвищеної уваги та контролю. І вам треба буде балансувати, як на велосипеді, знаходячи золоту середину між швидкістю та розподілом рівноваги.

Осінь, наголосила Соломка, призначена для відпочинку. Вас дещо попускає і ви можете вже розслаблено проводити час і насолоджуватись природою, краєвидами. Поїхати туди, де немає людей, аби відпочити від цих швидкостей та шуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарологиня також розповіла, що чекає на кожного зі знаків в особистому житті в новому році. Зокрема, Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.