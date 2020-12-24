Гороскоп для Риб на 2021: найцікавіше почнеться восени

Більша частина 2021 року пройде для Риб приємно, спокійно, у спогадах та самопізнанні. Уже влітку в представників знака почнуть з'являтися перспективні ідеї, які можуть призвести до позитивних змін у житті. Однак – остерігайтеся спокус та будьте впевненішими в собі.

Детальним гороскопом для Риб ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня-прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, початок року для представників знаку пройде у спогадах та певній ностальгії.

Зима для вас буде творчим періодом, хоча це вам і нагадуватиме старі часи. Хай там як, доведеться повертатися в минуле, піднімати архіви, згадувати свої старі навички чи досвід, спілкуватися зі своїми давніми друзями, колегами або навіть однокласниками.

Весна минає досить спокійно, ви перебуваєте у розслабленому стані, робота взагалі не напружує, ви більше відпочиваєте, присвячуєте час собі та різним приємним заняттям.

Літо теж має бути спокійним і пройде в очікуванні, так ніби ви щось цікаве замислили, реалізували і вам нічого більше не залишається, крім чекання результатів. Тому можна собі дозволяти багато чого і надто не турбуватися, адже від вас тепер мало що залежить – все вирішує час.

А от осінь після такого спокійного року може здивувати раптовими змінами. Утім, ви й самі вже готові до того, що потрібні якісь радикальні кроки, бо це спокійне життя вам набридло й ви вже провели підготовчу роботу, яка завершується чимось новим і цікавим.

Не варто переживати через те, що цей рік ви занадто часто перебуваєте в стані зосередженості, а інколи – й самотності. Насправді, це дуже ресурсний стан, коли ви набираєтеся сил для здійснення майбутнього прориву. Просто інколи потрібно прибрати всі зайві подразники навколо для того, щоб зрозуміти, хто ви й куди прямуєте.

Але остерігайтеся спокус. Бо час від часу вас намагатимуться роздратувати й підштовхнути до якихось заборонених речей, і тут головне зберігати позитивний стан і не зважати на ці провокації.

Ви заслуговуєте на винагороду, але можете применшувати та знецінювати свої заслуги. Може, тому, що вам нині все даватиметься легко, без зайвих нервів та тяжкої праці. Але те, що ви не гаруєте в поті чола, ще не означає, ніби ви байдикуєте і не варті доброго слова. Головне, що робота зроблена, ви досягли успіху і маєте отримати свою нагороду та визнання. І від себе – також.

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