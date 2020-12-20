Детальний гороскоп для Левів на 2021 рік: варто навчитися бути багатозадачними

Для Левів 2021 рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі. Однак перша половина року сприятиме лише очікуванню, представники знаку збиратимуться з думками та осмислюватимуть власні бажання, щоб надалі реалізувати все задумане та наприкінці року почати нові проєкти.

Детальним гороскопом для Левів ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка, зазначивши, що почати здійснювати плани можна бути лише з настанням тепла.

Зима пройде в очікуванні і за відчуттями тягтиметься дуже довго, але тут ви не можете вплинути на перебіг подій і на те, щоб пришвидшити природні процеси. Головне, що у вас є певні задумки, але здійснити їх можна буде лише навесні. Тому перші два місяці року ви тільки щось плануєте та чекаєте тепла. Можливо, це будуть якісь мандри, дороги чи повітряні подорожі.

Весна принесе радість і навіть свято. Можливо, це буде щось родинне – святкуватимете ювілей, весілля чи народження нового члена родини. Зрештою, яка різниця, що святкувати, головне – зібратися всім разом і весело провести час у дружному колі.

Літо у вас передбачається дуже діловим, ви надзвичайно завантажені роботою, багато чого осмислюєте, реалізуєте, тож відпочинок буде або дуже коротким, або й взагалі – лише на вихідні. І тут слід подумати про те, щоб трохи передати своїх повноважень іншим, або й просто попросити про допомогу, а не намагатися самим вирішувати усі питання. Бо дуже вже у вас буде багато напрямків, і ви серед них просто розриватиметесь.

Але цього року вам варто навчитися бути багатозадачними, щоб на усіх ваших життєвих напрямках ви давали собі раду, досягали успіху і в роботі, і в особистому житті, працювали над кар'єрою і над реалізацією різних творчих проєктів.

А під кінець року уже слід очікувати початку чогось нового. Бо усі свої заплановані завдання ви вже виконали, тож можна і на нові замахнутися. Втім, ця осінь стане лише початком, бо вам потрібно зібратися з думками, все як слід розпланувати, і тільки тоді втілювати.

До речі, про плани. Над ними потрібно працювати особливо ретельно. І якщо до цього ви їх просто висловлювали чи просто мріяли про щось, то цього року вже потрібно їх докладно записувати й опрацьовувати, зазначивши не лише мрії, але й терміни та докладні способи досягнення.

Варто остерігатися власних же упереджень, адже ви можете самі собі ставити перепони, вигадувати якісь міфічні складності, почуватися так, ніби вам зв'язали руки та зав'язали очі. Насправді, варто розібратися, що стоїть за цими обмежувальними упередженнями, чого ви так боїтеся і як це здолати.

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