Гороскоп на 2021 рік для Козерогів: представників знака чекає складний період

2021 рік у Козерогів пройде у тяжкій праці, необхідно буде багато планувати, аналізувати та вирішувати. Але ви зможете покластися на друзів, які завжди готові прийти на допомогу. Ближче до середини року стане трохи легше, але будьте пильними, бо можуть реалізуватися найбільші страхи.

Детальним гороскопом на 2021 рік для Козерогів поділилася тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка. Вона зазначила, що попри всі труднощі, представники знака блискуче виходитимуть із ситуації.

Так, за словами тарологині, зима обіцяє бути напруженою і місцями суворою, тож доведеться більше працювати головою і постійно щось вигадувати, аби бути на плаву. Втім, мізки у вас працюють добре, та ще й організаторські здібності додаються, і ви з блиском вирішуєте всі нагальні питання. Хоча вам здаватиметься, що ви здатні впоратися з усіма труднощами, пам'ятайте: навіть могутні люди – не всесильні. Тож у найтяжчі часи можете попросити про допомогу, бо є у вас надійні друзі, які готові підставити плече. І вам буде набагато легше, і вони почуватимуться щасливими через те, що вам допомагають.

Весна, зазначила Соломка, поставить перед вами певні перепони, змусить почуватитися доволі стиснуто. І хоч ви вважатимете, що вони зовнішні й що від вас нічого не залежить, але виявиться, що насправді всі ці труднощі – в голові, що це ви самі не маєте бажання рухатися в певному напрямі. Можливо, це просто не ваш шлях, а вас туди хтось штовхає?

Влітку ситуація вже розвиднюється, ви починаєте активний рух і втілюєте наміри в життя. Це буде період прориву, нових ідей та оригінальних рішень. Ви весь час присвячуєте діяльності, і навіть думок немає про якийсь відпочинок.

Тарологиня розповіла, що осінь теж змусить вас рухатися і тяжко працювати, виконувати не лише власні обов'язки, а ще й брати на себе відповідальність за інших і нести цей свій хрест. І тут можуть виникнути неприємності через те, що хтось може скористатися вашою довірливістю і спробує вас обдурити чи щось присвоїти – від ідей до грошей і майна. Тому восени будьте особливо уважними до своєї власності та не давайте нікому шансів вас ошукати.

Соломка попередила, що варто звернути увагу на те, чого ви боїтеся, бо цього року можуть проявитися й реалізовуватися ваші найбільші страхи. І саме з ними доведеться найбільше працювати. Можливо, це питання довіри та недовіри, відкритості та збереження власних кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарологиня також дала гороскоп кар'єри для всіх знаків зодіаку. Зокрема, за її словами, 2021 рік стане вдалим періодом для просування кар'єрними сходами для Водоліїв, Овнів і Терезів.

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