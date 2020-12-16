Детальний гороскоп для Близнюків на 2021 рік: попереду суцільні сюрпризи та виклики

Для Близнюків 2021 рік видасться досить активним і насиченим. Усіх представників знаку чекають зміни та виклики. Але попри те, що буде досить непросто, винагорода не змусить на себе чекати і вже восени ви збиратимете плоди своєї натхненної праці.

Детальним гороскопом для Близнюків ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка, зазначивши, що відпочити навряд чи вдасться, але сумно точно не буде.

Згідно з прогнозом, цієї зими ви будете надзвичайно активними та рішучими, постійно в русі, щось вигадуючи або кудись прямуючи. Сплячка? – Ні, не чули. Тут аби встигнути зробити все замислене, здолати всі перепони. Попереду – самі сюрпризи та виклики. Ви можете змінити роботу, оточення, вподобання.

Не все відбуватиметься просто, вам доводеться відстоювати свої інтереси і навіть протистояти спробам певних людей збити вас із обраного шляху. Але ви зараз у дуже хорошій формі, тож хай начуваються всі ті, хто намагається встромляти вам палиці в колеса.

Як зазначила Соломка, весна сприятиме розкриттю здібностей та початку нових творчих проєктів. Ви згадаєте дитинство – коли все вдавалося, бо була віра в дива – і з дитячою безпосередністю почнете творити. І на допомогу вам прийдуть такі самі люди: які не бачать перепон, вірять у себе і в те, що можна збудувати таку реальність, яка вам потрібна. Тож час збирати творчий колектив зі споріднених душ і дивувати світ.

Головна складність може бути в тому, що вам доведеться визначатися, хто ви і куди зібралися йти. Бо зараз треба не розпорошуватися, як ви полюбляєте, займаючись кількома справами одночасно, а зосередитися на чомусь одному й "лупати сю скалу", аж поки не досягнете значних результатів.

Також тарологиня наголосила, що літо цього року призначене для релаксу. Проте ви не лише спокійно собі грієтеся на сонечку і валяєтеся у гамаку, але й вигадуєте нові ідеї та напрями. І творчо опрацьовуєте все те, що спадає на думку, випробовуєте ідею, робите перші кроки, виготовляте пробні екземпляри, пропонуєте щось першим замовникам чи клієнтам.

А восени ви вже збираєте плоди, вирощувати які почали ще навесні. Це буде період значних грошових надходжень і дуже напруженої праці, бо ж гроші не даються легко. Але ви перебуваєте в такому натхненному стані і створюєте таку атмосферу, що навіть найтяжча праця вам видаватиметься щастям.

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