День п'яти двійок: тарологиня розповіла, чи варто боятися передбачення Ванги

Дата 22.12.2020 багатьох лякає, оскільки болгарська віщунка Ванга вважала, що нас чекає велика катастрофа у день "п'яти двійок". Однак насправді щодо пророцтва і його прочитання є сумніви.

Про це OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Вона зазначила, що людей страшенно вабить усе, що пов'язано з таємничим, тим паче, коли обіцяють черговий "кінець світу".

"Як тут не залипнути? Людина так влаштована, що їй потрібно боятися. І це нормально, адже страх – це певний запобіжник, що не дає нам сувати пальці в розетку чи намагатися полетіти з 9 поверху", – сказала вона.

Час від часу, як зазначила Соломка, людям необхідно ставити певні межі та дедлайни для того, щоб встигати і просуватися далі. Бо коли ми обмежені у часі, то встигаємо набагато більше, ніж коли часу у нас необмежений ресурс. Бо треба спішити, "годинничок цокає", людське життя має свій кінець і у відведені роки потрібно встигнути зробити якомога більше.

Звідси, за її словами, і йдуть усі байки про кінець світу, який от-от станеться, потім ми мирно проходимо цю дату і знову з'являються нові пророцтва.

"Пам'ятаєте, який був ажіотаж навколо дати 21 грудня 2012 року. Усіх лякали кінцем світу за календарем Майя. Але дата пройшла, а з людством сталося те саме, що стається з козою після сьомого року її життя. Зазвичай, йде восьмий рік. Тож кінця світу не відбулося, людство продовжує жити і далі, очікуючи наступну цікаву дату, щоб спіймати на ній трохи хайпу, слави та грошей заробити. І поставити собі важливі питання, які зазвичай виникають перед останнім часом", – сказала Соломка.

Вона наголосила, що 21 грудня відбувається поєднання Юпітеру та Сатурну, яке останній раз відбувалося 400 років тому. І відбудеться воно у прогресивному повітряному знаку Водолія, і це теж вважається однією із важливих подій, що знаменує перехід людства у Еру Водолія.

"А загалом, 22 число за системою "22 аркани" знаменує початок нового, до цього ще нашаровуються різні астрономічні та астрологічні події. Якраз тривають дні зимового сонцестояння, коли ми переживаємо найкоротші дні і найдовші ночі. І саме у ці дні древні відзначали свято Йоль, коли Сонце 21 грудня символічно вмирає, а потім 22 грудня народжується. Потім усе це трансформувалося у Різдво, Новий рік, сенс у яких схожий – старе вмирає, нове народжується", – зазначила експертка.

Отже, за її словами, зараз ми переживаємо символічний перехід.

"Тож можемо скористатися моментом і запитати себе: а що би я зробив у своєму житті, якби дізнався, що залишилося жити один день? Чи владнали б свої справи, які відкладали у довгу шухляду, чи зібрали б разом рідних, чи освідчилися б у коханні, чи попросили б у когось пробачення, чи пустилися б берега, дозволяючи собі різні задоволення, заборонені донині? Зрештою, варто зробити все це, і почати нове життя, уже без цих тягарів. Бо завтра Сонце знову народиться, день почне прибувати, а там і до весни недалеко", – підсумувала Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День зимового сонцестояння випадає рідкісне астрономічне явище: 21 грудня 2020 року відбудеться максимальне з часів Середньовіччя зближення газових гігантів Сатурна і Юпітера. А в ніч із 22 на 23 грудня можна буде спостерігати пік метеорного потоку Урсиди.