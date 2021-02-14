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Чотири знаки зодіаку, яким поталанить із 15 лютого

10.6т
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На тижні з 15 до 21 лютого найбільше серед інших щаститиме чотирьом знакам зодіаку.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, найбільше за всіма напрямами пощастить Ракам, бо їм нині вдаватиметься все, за що б вони не бралися.

Складається враження, що десь нагорі хтось ними всерйоз опікується, бо останнім часом всі обставини складаються на їх користь. І вони отримують усе, про що може тільки мріяти людина – кохання, гроші, визнання.

Найщасливіші в коханні – Скорпіони, бо навіть після завершення найромантичнішого свята, кохання їх не полишає і вони продовжують перебувати в ейфорії від почуттів, і від того, що їм відповідають взаємністю. Романтичні пригоди їм гарантовані, і вони від цього отримують шалене задоволення.

А Водоліїв завалять подарунками. І це буде несподівано і дуже приємно, тим більше, що подарунки будуть значущими і від близьких людей. Втім, це може бути просто свято, несподівано подароване друзями та родиною.

Риби також щось весело святкуватимуть, або готуватимуться до свята і перебуватимуть у дуже гарному піднесеному настрої, що сприятиме і підвищеній працездатності, і удачі в усіх їхніх справах. Оскільки підходять їхні дні народження, тож можна вже складати списки гостей, страв та подарунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
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