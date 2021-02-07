У передсвятковий тиждень із 8 по 14 лютого у багатьох знаків зодіаку активізується особиста сфера і везіння стосуватимуться, зокрема, і питань стосунків. Але комусь пощастить і зі славою, і з подарунками, і з новими цікавими пропозиціями.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL назвала чотири знаки зодіаку, яким пощастить із 8 лютого.

Діва

Почуватиметься на сьомому небі від щастя і від усвідомлення того, що життя, особливо особисте, вирує, що поряд кохані, прихильники, близькі – це вже кому які люди поряд потрібні. І всі вони освідчуються у коханні, задаровують подарунками, виконують бажання і взагалі, перетворюють життя на казку.

Скорпіон

Також щаститиме у любові, бо самі почуваєтесь закоханими, і у вас хтось закоханий, тож хіба це не щастя?! І весь тиждень може пройти у цій романтичній атмосфері, коли щодня – якісь приємні сюрпризи і отримуєте, і даруєте навзаєм, для того, щоб дати якомога більше насолоди своїм коханим.

Стрілець

Раптово можете потрапити у центр уваги, в новини чи на телебачення, отримати свою порцію слави, яка згодом призводить до покращення життя, у тому числі і матеріальних зисків. Завдяки сміливості, а може навіть безросудності, Стрілець відстоює справедливість і таки отримує її.

Риби

Пощастить із чудовими нагодами поліпшити своє життя, у тому числі і матеріальний статус через те, що можете отримати цікаві пропозиції по роботі. А може хтось запропонує чи бізнес відкрити, чи очолити якийсь проект, взявши на себе ту марудну роботу, що Риби не люблять виконувати і додавши їм більше сміливості.

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