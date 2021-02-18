Під жорстким прицілом Сатурна і Урана - планет, що створюють напругу для здоров'я – знаходитимуться Тельці, Леви, Водолії і Скорпіони. Представники цих знаків будуть відчувати сили, які тиснуть,їх рекомендується трансформувати в фізичну активність, щоб витримати цей силовий потік.

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Для этого полезно заняться физическими практиками, йогой, цигун, да и просто физкультурой. Иначе периодами будет ощущаться нехватка сил, депрессии, повышенная утомляемость. Обратить внимание на опорно-двигательный аппарат, суставы, зубы, сердцечно-сосудистую и нервную систему – эти органы наиболее уязвимы в этом году у представителей этих знаков.

Причем, труднее всего будет Львам. Львам нужно остерегаться инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с нервным перенапряжением. Для укрепления здоровья нужно больше внимания уделять своей энергетике и душевному состоянию.

Легче всего будет Водолеям: им главное вписаться в мощный ритм этого года, кроме Водолеев, рожденных 28 января - 3 февраля. Для таких нужен контроль за своим состоянием, проводить оздоровительную профилактику, не рисковать и не впускаться в авантюры.

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