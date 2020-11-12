Чим зайнятися у "день спокою та осмислення": озвучено астропрогноз на 12 листопада

12 листопада – день спокою та осмислення, бо сьогодні за все відповідає 12 аркан, або ж енергія служіння людям. Час від часу нам потрібно стати з ніг на голову, щоб побачити справжню суть речей. І сьогодні такий день, коли варто подивитися на цей світ під іншим кутом зору, поставити себе на місце іншого, навіть піти на добровільну жертву, обмежити себе у чомусь, для того, щоб краще зрозуміти цей світ та мотивацію інших людей.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка, за її словами, сьогоднішній 27 місячний день починається о 02:47.

Місячні цикли підтримують тему отримання сокровенних знань і переосмислення, бо саме у цей день приходять одкровення і усвідомлення, надходить корисна інформація для роздумів і висновків.

Тарологиня зазначила, що день більше підходить для розумової діяльності і духовних практик, аніж для бізнесу чи фізичної роботи. Приміром, сьогодні добре буде зайнятися благодійністю, роздати борги, вчитися, виявляти дипломатичність та розуміння, вирішувати конфлікти, миритися, вирушати у дорогу, особливо коли вона спрямована на отримання нових знань чи дослідження явищ.

Місяць у Терезах теж сприяє дипломатичному врегулюванню питань і зваженим рішенням, сьогодні особливо важливо бути тактовними, домовлятися, враховувати іншу точку зору. Це стосується як роботи, так і особистих стосунків, які сьогодні набувають особливої романтичності. Подивіться на ваші стосунки очима протилежної сторони - і вам багато чого стане зрозумілим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня озвучила гороскоп здоров'я на листопад для всіх знаків Зодіаку. За її словами, декому варто поберегти своє здоров'я, тоді як інші жодних змін не відчують.