Лунное затмение 5 июля 2020 примечательно тем, что Луна в момент затмения для наблюдателя с Земли будет находиться между двумя гигантами – Юпитером и Сатурном, а также фактически между двумя созвездиями – Стрельца и Козерога.

Начнется полутеневое затмение Луны в 6:07, а максимальная фаза наступит в 7:30 по киевскому времени.

Как это отразится на людях и окажет ли какое-то влияние вообще?

Возможно, вы уже слышали про "коридор затмений".

"Коридор затмений" – это выдумка не столь давняя, авторами которой являются астрологи-фантазеры. Ни в одном авторитетном труде по астрологии нет подобного термина.

В ходе свих многолетних исследований мне приходилось слышать многое о затмениях. Например, о том, что "Луна управляет водой, а мы состоим из воды, поэтому влияние Луны очень сильное". Еще Аристотель полагал, что высокое содержание воды в мозге делает его восприимчивым к фазам Луны.

Эти теории о "потоках разума" привели к тому, что полная Луна стала ассоциироваться с насильственным поведением, судорогами и психическими заболеваниями. Даже врачи киевских психиатрических лечебниц отмечали увеличение количества обращений в период лунных затмений. Но статистики по обращениям за какой-то длительный период мне получить не удалось, поэтому делать какие-то утверждения по этому поводу не буду.

Во многих культурах Луна ассоциируется с особой жизненной силой, оказывающей влияние на всю флору и фауну. Гипотеза о том, что некоторые растения и животные ведут свою жизнедеятельность соответственно фазам луны – это пока предмет исследований. Возможно, поэтому затмение Луны многими культурами считается неблагоприятным событием.

Хотя в последнее время часто приходится слышать, что затмения и промежутки времени между ними ("коридоры затмений") благоприятны для духовных практик, занятий самопознанием, сосредоточенных раздумий – медитаций. Чем эти дни благоприятнее других, в практических наблюдениях выявить не удалось.

Одним из старейших музейных экспонатов является месопотамская табличка, датируемая 172 годом до нашей эры. Она описывает ритуал отражения неблагоприятных эффектов лунного затмения, которые, как считалось, угрожали жизни короля.

Напротив, в Древней Греции и Риме девочкам в день рождения давали амулеты в форме частично затемненной луны, чтобы "защитить" их от злых духов. Женщины также носили их для укрепления репродуктивного здоровья и защиты во время родов.

К 16 веку отслеживание положения Луны стало неотъемлемой частью медицины. Считалось, что растущие фазы Луны увеличивают пользу от кровопускания. Напротив, полная Луна усиливала лихорадку пациента. Точно так же аптекари создавали растительные лекарственные средства, используя водянистые растения, которые, как считалось, находились под влиянием Луны.

Если говорить о лекарственных препаратах, то их совместная история с небесной канцелярией начинается с текстов, приписываемых Гермесу, и продолжается Сандерсом и Кульпеппером.

В Индии газеты по-прежнему сообщают, что люди должны избегать приема пищи во время лунного затмения. В статье, опубликованной в газете "Times of India" перед июльским затмением 2019 года, предупреждается: "Считается, что употребление пищи во время лунного затмения вредно для здоровья, и это просто потому, что затмение приводит к излучению сильных ультрафиолетовых лучей, которые воздействуют на приготовленную пищу, поскольку она готовится с водой, которая еще больше притягивает выбросы, что превращает приготовленную пищу в яд".

При изучении индийской астрологии и практических статистических исследований на основе астрологии Джйотиш, мною было установлено, что затмения Луны являются ЛИШЬ ОДНИМ ИЗ МНОГИХ факторов, при сопоставлении которых астрологи делают свои прогнозы. При этом все они опираются на индивидуальную натальную карту каждого человека.

Существует масса школ астрологии. Они используют разные системы расчетов знаков и положения планет. Поэтому некоторые астрологи говорят, что затмение Луны 5 июля 2020 произойдет в Стрельце, а другие – в Козероге. Может найдутся и такие, которые скажут, что в знаке Змееносца. Знаки Зодиака – это не созвездия. Знаки Зодиака - это условность, а между созвездиями четких границ нет.

Есть информация, что затмения Луны и Солнца проявляют определенные события за 14 дней до и 14 дней после самого события. Поэтому прогнозы опытные астрологи делают на какой-то период, а не на один день. Разве что самые общие. Да, прогнозы на период Солнечного затмения 21 июня еще актуальны.

Основываясь на своих знаниях в Джйотиш, могу сказать, что для Украины нынешний период будет активной фазой радикальных настроений в обществе. Политические, религиозные и общественные активисты будут активно участвовать в жизни страны. Снова будут активны люди с оружием в руках, военные, полиция, ветераны.

Политический кризис вызовет серьезные перестановки в правительстве страны. Это могут быть изменения в Кабмине или перевыборы в Раду. Заканчивается период "внимания к женщинам", который начался с 17 июня с "затмения Венеры", но возможно, мы еще увидим скандалы, связанные с женщинами до конца июля.

В целом в мире все движения "понимания" и "признания" приведут к ужесточению порядка. Именно усиление репрессивных действий в отношении "инакомыслящих" – вот что ждет нас в ближайшем будущем. Возможно, с перекосом в сторону "толерантности" в виде гонений "не толерантных".

Что касается официальной науки, то пока что не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить влияние фаз Луны и лунных затмений на людей.

Анализ исследования Роттона и Килли, опубликованного в 1985 году, показал, что нет никакой связи между Луной и такими инцидентами, как преступления, самоубийства и госпитализация. Недавнее исследование, проведенное в 2019 году и анализирующее данные 17 966 человек, проходивших лечение в различных психиатрических отделениях в течение 10 лет, также не нашло никаких доказательств того, что наш небесный сосед влияет на наше психическое благополучие людей.

Несмотря на отсутствие убедительных научных данных, популярная связь между Луной и экстремальным поведением сохраняется. Например, в 2007 году полиция Брайтона объявила, что в полнолуние будет назначать больше офицеров для противодействия очевидному увеличению числа инцидентов с применением насилия.

В тоже время исследования солнечного затмения продолжаются с момента открытия эффекта Алле. Не путайте с парадоксом Алле, за который он получил Нобелевскую премию по экономике. Морис Алле заметил изменения движения параконического маятника в момент затмения Солнца 30 июня 1954 года в Париже. Этот эффект не проявляется регулярно во время каждого затмения, чем ставит ученых в затруднительное положение.

Утверждать, что связи между затмениями и процессами в жизни людей нет, наука не может. Но и указать на явные связи по определенным законам тоже. Я думаю, что есть много процессов, связей и закономерностей, в которых участвуют люди. Эти процессы не изучены наукой и на данный момент являются темой наблюдений, исследований и фантазий людей.

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