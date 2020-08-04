Основной характер небесной погоды с третьей декады августа до середины декабря 2020 года будет задаваться боевым духом из-за жесткого и такого же боевого соотношения планетных сил. При этом атмосфера будет то накаляться, то выходить в рамки переговоров и дипломатических поисков.

СЕНТЯБРЬ 2020

В сентябре пойдет процесс возврата и активного претворения в жизнь тех проектов, направлений, законов, идей, реформ, событий, начатых в третьей декаде февраля – марте 2020 года. То, что было в конце февраля – марте 2020 года, возвращается к продолжению.

9-14 сентября: переломные дни, когда проходит перевод "рельс" на иное направление. Отразится как на социальном уровне, на политической арене, так и в жизни отдельного человек. Это период смены направления движения, планов и проектов. Состояние "стопора", хаотичности действий, неожиданных помех и смены направления действий.

То, что в третьей декаде августа принимало форму активного выхода в свет, "зависает", а в дальнейшем подвергнется коррекции и изменениям. Это дни смены направления и скорости движения планет, что отразится как "стопор", "перезагрузка", смена приоритетов и факторов влияния.

Обратите внимание: это период повышенной аварийности и травмоопасности: не рекомендуется в этот период отправляться в дальний путь.

В третьей декаде сентября – первой декаде октября проявят себя те события, проекты, направления в мире, в обществе, да и в жизни отдельного человека, заложенные и сформированные в середине марта 2020 года, а точнее 18-28 марта.

Вспомните, что особенного происходило в этот период – в вашей жизни или в жизни страны, коллектива - результаты заложенных плодов проявятcя в полной мере. В этот период вероятен очередной всплеск эпидемии коронавируса. Однако, это повторение на новой волне будет иметь свои корректировки: возрастет также и активность борьбы с инфекцией. Другими словами, может быть не только новая волна эпидемии, но миру может быть предложена вакцина против коронавируса. Вероятность этого события - объявления о средствах борьбы – середина октября 2020 г.

24.09.2020 г: 1-ый отголосок солнечного затмения 26.12.2019 г. Обратите внимание на события, происходившие лично у вас, в мире в предновогодний период и в начале января 2020 г. Накануне этой даты будут пройдет возврат с попыткой решения тех проблем, которые происходили в начале января 2020 г. Также, этот отголосок затмения поднимет спорные ситуации, связанные с противодействиями, конфликтами вокруг лидеров и авторитетных фигур. В очередной раз "полетит" чья-то шапка с головы.

При этом характер повторения событий около даты 24 сентября принесет "неожиданное завершение связей или взаимоотношений. Будет присутствовать значительный эмоциональный компонент и ощущение травматической трансформации. Это может быть связано с полученными новостями или предпринятыми короткими путешествиями".

Также в этот период возможен отголосок предпринятого решении Меган Маркл и принца Гарри выйти из королевской семьи в событиях их жизни.

ОКТЯБРЬ 2020

Самый сложный месяц осени. Напряжение, достигающее пика. Кризис обостряется и требует принятия жестких мер. Общий финансовый кризис особенно сильно почувствуется в середине октября. Всплеск террактов. Суть ситуации в мире: "Противостояния. Ограничения. Конфликт. Резкие колебания финансов"

10 октября 2020 г. События накануне этой даты станут эпизодом завершающего отголоска солнечного затмения от 13.07.2018 г. Смысл этого затмения звучал как "Эпидемии. Восстания". Цикл этого затмения связан со вспышками эпидемий, который можно проследить в прошлые века, а в нашем случае привел к мир эпидемии коронавируса. Предполагаю, что этот период станет пиковым и завершающим в эпидемии шествия коронавируса по планете.

10 октября – самый трудный день: время жесткого ограничения и напряжения. Звучит как "внезапное крушение планов или жизненного стиля. Может воцариться смятение, но долгосрочными эффектами будут перестройка и трансформация. Когда пыль осядет, начнется перестройка, и ее последствия будут иметь далеко идущие эффекты. Затмения этого семейства меняют жизненное направление путем неожиданного крушения существующей структуры".

Предшествующие отголоски этого затмения:

12.04.2019 (вблизи этой даты случился Пожар в Соборе Парижской Богоматери), и 10.01.2020 г .

Вспомните, какие важные мировые события были за две недели до этих дат. За две недели до 10 октября 2020 г будет повторение и завершение цикла этих проблем.

Напряженная обстановка будет сохраняться до концаоктября. Продолжаются дни финансового и торгового кризиса.

Новолуние 16 ноября пройдет на "жестких" энергиях планет, что отразится на планете очередными стихийными катаклизмами, а в жизни Землян также нарастанием военной напряженности в тех регионах, где военные столкновения были ранее, и ростом общественных беспорядков в мирных странах.

День местных выборов в Украине 25 октября 2020 г также попадает под агрессивное стояние планет. Ситуация выборов вряд ли пройдет мирно: вероятны нотки протестов и жестких столкновений интересов различных групп.

Полнолуние 31 октября приведет сложные ситуации в мире к пиковому обсуждению назревших проблем с поиском путей перемирия, попыток стабилизации экономики, и открытию торговых путей.

Ноябрь и затмения декабря 2020 г станут завершающими этапами трансформации и кризиса экономики. Про ноябрь и декабрь будет написано в следующей статье.

В конце декабря 2020 года мощные планеты, которые задавали весь этот тон борьбы, уходят из места жесткого диктата и ограничений, закрытия границ и навязывания жестких позиций. Сатурн и Юпитер переходят в свободолюбивый и реформаторский знак Водолея, раздвигая границы и возможности, создавая почву для роста благосостояния и процветания.

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