Астропрогноз за картами таро на 9 грудня: поради на день

У середу, 9 грудня, варто трохи віддалитися від усіх турбот та людей і замислитися над різними філософськими питаннями, бо настає день мудреця або ж відлюдника. Нині перед нами можуть постати глибокі питання про сенс буття, тому варто уповільнити щоденний забіг і переключитися на споглядання.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, тенденцію також підтримує 25 місячний день, що починається з 00:26.

"Цей період дещо пасивний, коли не варто спішити, а краще прислухатися до внутрішнього голосу своєї душі. Тому краще вирішувати прості побутові питання, а весь фокус уваги переключити на внутрішню роботу, самозаглибитися і уникати спілкування. Краще влаштувати вихідний, якщо є така можливість", – розповіла експертка.

За її словами, Місяць зранку входить у Терези і хоч це сприятливий час для переговорів, але все ж краще не ризикувати, а провести час у розмірковуваннях і відпочинку.

"Якщо ж спілкування не уникнути, то варто виявляти максимальну дипломатичність і тактовність, і більше мовчати і слухати. У крайньому разі, присвятити день близьким і дуже рідним людям чи коханим, з якими не потрібно зайвий раз щось пояснювати, з якими і помовчати разом – це щастя", – додала Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала гороскоп для усіх знаків за картами Таро на тиждень 7-12 грудня. За її словами, ці дні будуть повними змін і нових можливостей.