Астропрогноз на 8 грудня: поради на день від тарологині

У вівторок, 8 грудня, настає день справедливості, коли потрібно бути особливо уважним до всього, що ви робите, і всього, що відбувається, адже в такий день повертається все, що було колись зроблене – хороше чи не дуже.

Прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на цей день. За її словами, у день справедливості можна займатися юридичними справами, розв'язувати питання в суді, відстоювати свої інтереси в різних інстанціях.

Цього дня, як зазначила експертка, є велика вірогідність отримати рішення на свою користь, але тільки за умови, коли ви точно знаєте, що правда на вашому боці.

"Загалом, у сьогоднішній 24-й місячний день відчувається сильний підйом фізичних сил, яких вистачить і на те, щоб зруйнувати старе, і на та, щоб закласти новий фундамент і почати щось нове. Загалом, досить різноплановий день: можна займатися будь-якими справами, що пов'язані з творчістю, бізнесом, фінансами, нерухомістю. Можна проводити аналіз зробленого й запланувати нові шляхи, проводити виставки та презентації, звертатися до керівництва, підвищувати кваліфікацію. І взагалі вести себе досить активно", – наголосила Соломка.

Вона розповіла, що з ранку Місяць перебуватиме у знаку Діви. У такі дні, як зазначила Соломка, добре починати нові справи, особливо ті, що потребують уважності й зосередженості.

"Добре вдається наукова та навчальна діяльність, розв'язання фінансових і бухгалтерських питань, оформлення паперів, звітів і всякого такого, де важливо дотримуватися точності й особливої ретельності. Стосунки сьогодні матимуть більш діловий і взаємовигідний характер, коли кожен розуміє свої обов'язки та очікування іншої сторони, що сприяє встановленню довготривалих відносин", – сказала прогнозистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня дала прогноз на грудень для України. За її словами, країну чекає складний період – економічні процеси руйнуватимуться, ціни зростатимуть, а в Кабінеті міністрів можливі перестановки – аж до відставки всього його складу. Крім того, може початися перезавантаження влади.