Астропрогноз на 7 грудня: тарологиня порадила, як провести день

7 грудня енергія Колісниці додасть усім додаткового пенделя у прямому і переносному значенні. 7 аркан, що активізується, відповідає за лідерство, швидкість і управління. У цей день ніби задається певний напрям, куди рухатись, і з'являються додаткові сили для того, щоб врешті почати цей рух.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. У цей день, за її словами, необхідно завершувати старі справи.

"23 місячний день, що триває відучора, закликає не спішити, а більш ретельно розчистити територію, прибрати усе зайве. Рекомендується вирішувати просто і звичні питання, завершити старі справи і зберігати спокій. Тому у цей день краще тільки попередньо намітити те, чого би хотілося досягти. А завтра вже будемо виявляти активність і глобально щось змінювати", – сказала прогнозистка.

Вона розповіла, що зранку Місяць перебуватиме у знаку Діва, що накладатиме більш практичний відбиток на усі справи та характер спілкування.

"З огляду на знак, сьогодні можна виконувати якусь ретельну роботу, щось рахувати, складати звіти, оформлювати документи, цінні папери, словом, робити все те, де потрібна увага, відповідальність, точність. А от із важливими рішеннями і глобальними питаннями краще почекати більш сприятливого періоду", – підкреслила Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня дала прогноз на грудень для України. За її словами, країну чекає складний період – економічні процеси руйнуватимуться, ціни зростатимуть, а в Кабінеті міністрів можливі перестановки, аж до відставки всього його складу. Крім того, може початися перезавантаження влади.

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