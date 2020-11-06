Астропрогноз на 6 листопада: що робити в день гармонії і любові

За сьогоднішній день відповідає аркан Закоханих, тому в цей день гармонії і любові особливо добре вдаються всі справи, що стосуються контактів і відносин, можна призначати важливі зустрічі, переговори, побачення. Другий важливий аспект сьогодні – це зусилля, спрямовані на поліпшення цього світу, тому можна піклуватися про красу – в собі, на собі і навколо себе. Тому можна активізувати всі питання моди, дизайну, інтер'єру, косметології тощо.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, Місяць усе ще в Раку, і це підсилює романтичний настрій дня, коли проявляється ніжність, чутливість, сентиментальність, і стосунки стають більш душевними й емоційно наповненими.

21 місячний день, який триватиме до 20:23, буде досить активним, коли потрібно буде просувати свої ідеї, але працювати не самотужки, а об'єднувати зусилля, згуртовувати колектив. Дуже вдалими будуть різні починання, контакти з людьми й організаціями, вирішення спільних проблем. Загалом, це день, коли разом ми можемо зробити набагато більше, ніж поодинці. Важливо тільки слова і мотивацію правильні знайти.

О 20:23 починається 22 місячний день, коли активізується розумова діяльність, а головними стають мудрість, знання і досвід. В цей час краще працювати з інформацією, документами, новими знаннями, сприятливі навчання і наукова діяльність. Втім, усім цим все ж краще зайнятися завтра на свіжу голову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також тарологиня дала пораду, що потрібно зробити кожному знаку зодіаку до Нового року. Час зайнятися справами, до яких не доходили руки.

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