Астропрогноз на 5 листопада: час вчитися і призначати побачення

Сьогодні активізується енергія 5 аркана – це енергія Вчителя, тому це сприятливий час для будь-якого навчання, складання іспитів, тестів, контактів із розумними людьми і різними бюрократичними структурами. Тому сьогодні можна вирушати гризти граніт науки, або хоча б ухвалювати рішення про те, що вам не вистачить уже наявних знань і потрібно їх або оновити, або нові пошукати.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, місяць перебуває в Раку і це буде сприятиме підвищеній чутливості і сентиментальності, і хоча можлива деяка емоційна нестабільність, зате посилюються романтичні настрої.

Взаємини стають більш душевними, хочеться проявляти більше ніжності, турботи і ласки. Тому саме в ці дні слід призначати побачення, оскільки вони можуть стати початком тривалих і міцних емоційних стосунків. Також завдяки ніжному романтичному настрою, який панує в цей час, навіть дуже давні і не дуже вдалі зв'язки можуть отримати новий імпульс.

Перша половина дня, коли панує 20 місячний день, буде досить активною, багатою на спілкування, різні колективні заходи, а також на розкриття всього потаємного. Можуть прийти важливі усвідомлення, навіть одкровення від інших людей, яких ви зовсім не очікували. Адже люди сьогодні стають більш відкритими і відвертими, можливо, навіть на шкоду собі. Сьогодні можна вирішувати складні питання, ухвалювати важливі рішення, заводити нові знайомства і зміцнювати старі зв'язки, зважуватися на сміливі дії.

А ввечері, з 19:26 починається 21 місячний день. І цей період відрізнятиметься ще більшою активністю, хоробрістю і можливістю справжнього прориву. Не дарма ж символ цього дня – табун коней. Тому сьогодні можна починати важливі проєкти, відправлятися в дорогу. І взагалі багато рухатися, проявляти ініціативу, контактувати з людьми, вирішувати питання, що стосуються багатьох людей, розраховувати на підтримку колективу. Також цей період вдалий для творчості, кар'єри і будь-якого просування у прямому чи переносному сенсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Соломка також спрогнозувала для України важкий листопад: градус напруги в суспільстві зростатиме, а політикам необхідно буде зібратися і працювати понаднормово.