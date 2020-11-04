Астропрогноз на 4 листопада: необхідно навести лад у всіх сферах життя

Сьогодні все ще захочеться наводити лад, тільки за справу береться Імператор, що відповідає за сьогоднішні енергії четвертого числа. І це означає, що порядку стає більше, що можна уже застосовувати легкий примус, зокрема і до себе. Добре підуть справи, пов'язані із викиданням сміття і розчищенням простору. Тут уже немає місця сантиментам, усе зайве – в топку!

Тим більше, що до 18:38 триває дев'ятнадцятий місячний – один із найкращих для очищення душі, совісті, будинки, гардероба, околиць. Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка.

За її словами, доцільно буде влаштувати грандіозне прибирання на всіх рівнях – на робочому місці, кухні, навколишній території. Такий собі суботник, але в середу.

І хоч сьогодні не рекомендується організовувати серйозні зустрічі, заводити знайомства, укладати угоди, Місяць у Близнюках може спровокувати до легковажності, до зав'язування необов'язкових, але приємних стосунків, до відкритості і комунікабельності. Але це все навряд чи триватиме довго і виллється у щось серйозне.

З 18:39 починається більш сприятливий 20 місячний день, символ якого орел.

І це настає день одкровень, відкриттів, подолання сумнівів, коли варто збиратися для того, щоб творити і вирішувати усі питання гуртом. Сприятливий час для початку чого би там не було – хоч нових проєктів, хоч подорожей чи стосунків.

Щоправда, свою негативну дрібку додає Місяць без курсу, що триватиме з 15:48 до 23:45. Тож у цей період краще не братися до чогось серйозного, а більше відпочивати. А долати усі перепони і будувати команди будете вже завтра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нумеролог Ігор Мехеда розповів, чому 2020 рік став "фатальним" і чого ще від нього очікувати.

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