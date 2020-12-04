Астропрогноз на 4 грудня: чого чекати від аркана Імператора

4 грудня вступає у права аркан Імператора, який закликає опанувати себе та взяти під свій контроль усе навколо. Цього дня люди прагнутимуть бути більш сміливими, рішучими, організованими й відповідальними, розв'язувати важливі справи, управляти й узагалі дати всьому лад.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка. Вона розповіла, що 20-й місячний день, що триває відучора, згуртовує людей, робить їх більш відкритими та товариськими.

"Тому сьогодні варто призначати якісь колективні зібрання, групову роботу в товаристві однодумців. Але це не означає, що потрібно бути одним із них, можна заявляти про свої амбіції та виявляти лідерські якості, але уникати егоїзму й переоцінки власних можливостей. І це найкращий день для того, щоб спробувати себе в ролі керівника чи згуртувати людей навколо себе заради якоїсь світлої мети. Бо ж Імператор, він такий – керувати любить", – сказала Соломка.

За її словами, після 19:21 розпочинається 21-й місячний день, який також сприяє об'єднанню людей. Саме цього дня прокидається невпинне бажання рухатися вперед, хочеться бути більш активними та рішучими, є відчуття товариського плеча, і тому можна багато чого зробити, спираючись на підтримку друзів і колег.

"Місяць без курсу з 12:29 по 14:52 дає спокійно пообідати й перепочити, тож зайвий раз себе не навантажуйте в цей період і не призначайте підписання важливих угод, бо нічого хорошого з того не вийде. Місяць переходить у знак Лева з 14:49 і з цієї миті починається період творчого піднесення, прокидається оптимізм, з'являються більше сил, переконливість, впевненість аж до схильності ризикувати. Тож можна являти світу себе, плоди своєї творчості та праці", – розповіла тарологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжнє кохання, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.