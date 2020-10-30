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Астропрогноз на 30 жовтня: як потрібно поводитися в "день емоцій"

2.2т
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День 30 жовтня можна назвати жіночим, оскільки за системою "22 аркана" активізується енергія Імператриці, тобто настає час, коли виходять емоції, коли хочеться насолоджуватися цим світом і всіма його проявами безумовно. Коли досягнення цілей відбувається не через волю і силу, а через розслаблення і нібито само собою.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, Місяць усе ще в Овні, тобто зберігається напруга, яке може приводити до імпульсивних і нелогічним вчинків.

Тарологиня зазначила, що чим ближче до повного місяця, тим більша емоційність і напруга посилюється. Тому в такі дні не варто планувати якісь важливі події, вирішальні зустрічі, підписання контрактів, укладення угод. А ще потрібно особливо ретельно стежити за своїм станом і зайвий раз промовчати, ніж показувати свою обізнаність і зухвалість.

Повня наступає на 16 місячний день і це вже відбудеться завтра. А сьогодні до 16.59 триває 14 місячний день. І це дуже потужний період, сприятливий як для початку чогось нового, так і для рішучих кроків у напрямку до досягненні цілей. Але потужна енергетика цього дня може не дуже добре відбитися на самопочутті людини, і якщо не перевести цей енергетичний заряд на якісь конкретні дії, то це може завершитися сумно - загострюються страхи, фобії, виникають різні депресивні стани. Тому потрібно більше рухатися, щось робити фізично.

А з 16.59 розпочинається 15 місячний день, коли виникають різні спокуси, хочеться чогось забороненого, ми більше керуємося інстинктами, ніж логікою чи якимись духовними речами. І тому сьогодні особливо важливо не піддаватися на усі ці провокації та спокуси, зберігати внутрішній спокій, не втручатися в конфлікти і втихомирювати плоть, утримуватися навіть від якоїсь надто гострої чи жирної їж, а то й взагалі краще голодувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нумеролог Ігор Мехеда розповів, чому 2020 рік став "фатальним" і чого ще від нього очікувати.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
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