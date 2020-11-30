Астропрогноз на 30 листопада: тарологиня порадила зберігати рівновагу

30 листопада, у день активізації жіночих енергій, який припадає також на місячне затемнення, пануватиме аркан Імператриці. Тепер головне завдання – зберігати рівновагу, у тому числі й емоційну, бо Повня, або ж 16 місячний день – це період, коли можуть підніматися емоції.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, найкраще, що можна зробити о першій половині дня – бути ближче до природи, в ідеалі – провести його подалі від цивілізації та турбот, щоб навколо були тиша і спокій.

"Якщо ж це нереально, то хоча б зменшіть звичне навантаження, не призначайте нічого важливого і складного, треба більше ходити, гуляти, відновлювати сили. Ще можна завантажити тіло корисною роботою –зайнятися, приміром, прибиранням. Бо серйозні якісь справи зараз краще не починати, а от викинути зайве буде якраз доречним. Ще не варто займатися грошовими оборудками, підписувати якісь папери, укладати контракти, навіть вести попередні перемовини. Керівництво також не буде схильне нікого слухати, тож не варто звертатися з проханнями чи пропозиціями. Взагалі день не для початків, а для очищення і завершення", – сказала Соломка.

За словами прогнозистки, 17 місячний день починається з 16:05 і це період розквіту жіночих енергій, коли можна присвятити час стосункам, призначати побачення, зустрічатися з рідними, святкувати, творити і взагалі кайфувати, хоч на самоті, хоч у компанії.

"Місяць нині в Близнюках, тож можна зав'язувати контакти, збирати відомості, обмінюватися інформацією, ідеями, робити щось швидке та термінове, але не братися за великі та складні проекти", – сказала Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала любовний прогноз на грудень для всіх знаків: Тельці можуть знайти справжню любов, Близнюки підкорюватимуть своєю чарівністю, а відносини Скорпіонів перейдуть на новий рівень.

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