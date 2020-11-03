Астропрогноз на 3 листопада: тарологиня розповіла, як вести себе в "жіночий день"

У день 3 листопада активізується енергія третього Аркану – Імператриці, – що надихає навести лад у собі й у будинку. Настає сприятливий час для будь-яких домашніх справ і всього, що традиційно асоціюється з жінкою, – затишком і спокоєм.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. Місяць перебуватиме в Близнюках, а це значить, що сьогодні можна вдало обмінюватися інформацією, влаштовувати зустрічі, знайомства.

"Але нічого особливо важливого краще не планувати, тому що, незважаючи на те, що саме сьогодні ретроградний Меркурій розвертається, його негативний вплив може тривати ще кілька днів", – зазначила астрологиня.

За її словами, до 18:01 триває 18 місячний день, символ якого дзеркало. І цей час, коли зовнішнє відображає внутрішнє, коли все, що відбувається з людиною, відображає її суть.

"Тому корисно заглянути в себе в пошуках реальних мотивів наших вчинків. А ще сьогодні варто спокійно і вдумливо працювати, уважно спостерігати за навколишнім світом, прислухатися до тієї інформації, що до вас приходить. Але не варто братися за складні й серйозні справи, вирушати в далеку дорогу, призначати важливі переговори, виявляти зайве завзяття або протестувати проти несправедливості", – порадила Соломка.

Увечері, з 18:03 починається 19 місячний день, символом якого є павук. І це не менш складний період, коли варто перевіряти всю інформацію, бути обережними зі словами і діями.

"Краще влаштувати велику чистку й викинути все старе, зламане та зайве, що знайдете в себе в голові, а також у шафах, столах, на кухні, у комп'ютері, на робочому місці. Власне, якщо не встигнете сьогодні, то продовжуйте очищати простір і завтра цілий день, коли все ще триває 19-й місячний день, спонукаючи нас до великої чистки", – повідомила астрологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка поділилися любовним прогнозом по картах Таро для всіх знаків зодіаку на листопад.

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