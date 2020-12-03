Астропрогноз на 3 грудня: тарологиня розповіла, що робити в "жіночий день"

3 грудня знову активізуються жіночі енергії третього аркана Імператриці, і це спонукатиме до більш зваженого та спокійного ставлення до себе й близьких. Може виникати потяг щось приготувати, прибрати, знічев'я створити затишок чи скандал – залежить від нюансів особистості. Одно слово –займатися господарством та наповненням простору чимось красивим і корисним.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, усі жінки сьогодні гуляють, нині – їхній день.

"Зранку триває 19-й місячний день, сприятливий для очищення: себе, приміщень, робочого простору і взагалі всього того, що прийде в голову чи до чого дотягнуться руки. Тож позбуваємося зайвих речей і непродуктивних думок. Варто бути обережними з інформацією, а також зі словами та діями, які можуть бути неправильно сприйнятими й спричинити конфлікт. Сьогодні не час для серйозних справ і важливих рішень, просто займайтесь поточними обов'язками", – зауважила Соломка.

Вона розповіла, що після 18:16 розпочинається 20-й місячний день, який уже додасть більше сил і надихатиме на перетворення.

"Сумніви кудись тікають, з’являється певна ясність, люди стають відкритішими та сміливішими. Уже можна продуктивно спілкуватися та спільно працювати, гуртом розв'язуючи складні питання", – сказала вона.

За словами експертки, Місяць усе ще у знаку Рака, а значить більшість буде схильними до сентиментів, чутливими й емоційно нестабільними, тому у спілкуванні виявлятимуть особливу дипломатичність, а під час побачень – ніжність і турботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарологиня дала прогноз на грудень для України. За її словами, країну чекає складний період – економічні процеси руйнуватимуться, ціни зростатимуть, а в Кабінеті міністрів можливі перестановки, аж до відставки всього його складу. Крім того, може початися перезавантаження влади.