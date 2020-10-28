Астропрогноз на 28 жовтня: тарологиня розповіла, чого краще уникати в день удачі

28 жовтня можна сподіватися на фортуну, оскільки за системою "22 аркани" це день удачі. Можна також розраховувати на те, що все заплановане здійснюється навіть більше, ніж очікували, і незаплановано може пощастити.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, це саме той день, коли можна купувати лотерейні квитки й чекати виграшу.

"Місяць в Овні, і це підвищує ризик раптових спалахів гніву та інших проявів емоційності та імпульсивності. Тому не варто планувати переговори, підписання угод і справ, що вимагають точності й виваженості, тому що через підвищену емоційність можна не помітити якусь дрібницю, яка може звести нанівець усі зусилля", – зазначила вона.

28 жовтня 12 місячний день триває до 16.39 і це період для більш вдумливого проведення часу з самокопанням, роздумами і всілякими добрими справами на зразок допомоги ближньому.

"Варто бути тихіше від води і нижче від трави, уникати з'ясування стосунків, тому що це може призвести до тривалої сварки або повного розриву. Тому краще більше слухати себе та інших розумних людей, філософствувати, медитувати і займатися благодійністю", – сказала Соломка.

Тарологиня додала, що з 16:39 настає 13 місячний день.

"І це вже трохи веселіше, тому що стають більш успішними комунікації й можна планувати зустрічі та різні колективні заходи. Це сприятливий час для групової роботи і творчості, для звичайного людського спілкування, для аналізу попередньої роботи, складання звітів, збирання документів та інформації", – підкреслила Соломка.

Також вона порадила враховувати, що символ цього дня – колесо, тому можуть повертатися як добро, так і зло, вчинене раніше. Можуть зустрічатися люди з минулого, повторюватися різні уроки і обставини, які вже відбувалися. І все це для того, щоб нагадати про те, над чим ще потрібно працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що потрібно встигнути зробити до Нового року різним знакам зодіаку.