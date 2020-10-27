Астропрогноз на 27 жовтня: тарологиня розповіла, що робити в день мудрості

27 жовтня за системою "22 аркани" є днем мудрості, коли варто сконцентрувати увагу на розумовій праці і багато осмислити або прорахувати. Сприятлива наукова діяльність, написання статей, дисертацій, складання і розрахунок бюджетів.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами, на цей день також може впливати Місяць, який перебуває в Рибах, а це значить, що здатність до концентрації може бути дещо знижена, уява створює певні ілюзії. Тому всі прорахунки й тексти краще тричі перевірити на помилки й логіку.

Соломка підкреслила, що до 16.15 триває 11 місячний день, і це вважається одним із найпотужніших днів місячного циклу, коли спостерігається найбільш високий рівень концентрації енергії і можна буквально гори звернути.

"Тому на першу половину дня краще запланувати справи, які вимагають значних зусиль, або те, що вам конче потрібно здійснити, але у вас раніше не вистачало бажання або енергії. А з 16.15 вже починається 12 місячний день і в цей період варто кілька зменшити обороти і подумати про душу, краще займатися різними духовними практиками і всім тим, що звертає вас до самих себе, зосередитися на внутрішніх процесах. А важливі справи, спрямовані на зовнішню діяльність, краще перенести на потім", – розповіла Соломка.

Оскільки Місяць росте і справа потроху просувається до повні, емоційність людей також зростає і збільшується ймовірність конфліктів і непорозумінь у діловій сфері, уточнила тарологиня.

"Тому краще не загострювати виробничі питання, а переключитися на справи більш спокійні і зайнятися, наприклад, благодійністю", – зазначила вона.