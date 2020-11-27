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Астропрогноз на 27 листопада: як провести Чорну п'ятницю

3.1т
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27 листопада вступає в силу аркан Відлюдника, який закликає провести цей день мудро, багато думати, зважувати й не ухвалювати поспішних рішень.

Накреслюється такий собі день мудрості. Хоча всі навколо кричать про Чорну п'ятницю й шалені знижки, але це час для виваженості, а не для спонтанних та емоційних рішень. Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка.

За її словами, 13-й місячний день у першій половині дня впливає на бажання вчитися, захочеться пізнавати щось нове, розібратися в тонкощах і нюансах проблем. Можна спокійно та вдумливо займатися поточними справами.

14-й місячний день починається з 14:59, і він вважається одним із найпотужніших у місяці, коли можна очікувати слави та визнання, підвищення по службі, нагород і премій. Сьогодні добре починати будь-які справи – вони мають усі шанси стати успішними, наголосила тарологиня.

Вона зазначила, що період Місяця без курсу триває вночі, з 01:45 по 05:43, але це не надто вплине на більшість людей, оскільки всі й так відпочивають.

"Місяць у Тельці розпочнеться з 05:43, і оскільки це земляний знак, то сьогодні добре робити щось ґрунтовне й те, що приводить до впевненості в завтрашньому дні та фінансової стабільності – укладати договори, влаштовуватися на роботу, займатися питаннями нерухомості, оформлювати майно, вести бухгалтерську звітність", – зазначила Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка озвучила гороскоп на тиждень із 23 до 29 листопада. За її словами, він стане насиченим і переповненим подіями майже для всіх знаків зодіаку: Овни й Тельці почуватимуться щасливими й відродженими, Раків чекають грошові надходження, а у Водоліїв збудуться окреслені плани.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Тег
Гороскопи
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