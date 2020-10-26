Астропрогноз на 26 жовтня: тарологиня сказала, як провести день Справедливості

26 жовтня настає день Справедливості, і все таємне стає явним, повертається і добро, і зло, що були вчинені раніше, активізуються кармічні процеси та юридичні наслідки раніше скоєних дій.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. Цього дня вона порадила ретельніше придивлятися до всього, що відбувається.

"І навіть якщо щось стається не надто приємне, варто поставити собі питання – а за що це мені, що я колись зробив не так?" – зазначила тарологиня.

Вона розповіла, що Місяць потроху зростає, отже і у людей зростають сили, тому можна збільшувати навантаження, зокрема і фізичні, планувати і здійснювати зміни у всіх сферах діяльності, пересуватися, подорожувати, влаштовувати переїзди. Тобто, робити все те, що вимагає більше енергії.

"На найближчі декілька днів Місяць переходить у Риби і це може дещо затуманювати розум, тому краще не планувати справи, пов'язані з розумовою концентрацією й розрахунками, оскільки уява зараз може розігратися і намалювати щось, хай і привабливе, але досить ілюзорне. Краще присвятити час мистецтву, творчості у всіх видах, подорожам", – зазначила вона.

До 16 годин триватиме 10 місячний день, а потім починається 11. Тому в першій половині дня сприятливий час для починань, можна вже братися за ті справи, які тривалий час відкладали на потім. Можна щось створювати, будувати, зустрічатися з колегами, партнерами та сім'єю, утворювати нові союзи і проєкти.

"Але не варто перенапружуватися, намагаючись зробити все за один раз. Встигнете все доробити або сьогодні після обіду, або вже завтра, коли настає 11 місячний день – найпотужніший енергетичний день місячного циклу, коли спостерігається найвищий рівень концентрації енергії і можна буквально гори звернути", – сказала Соломка.

За її словами, це хороший час для того, щоб доводити до кінця все, що вже почали раніше і що вимагає чималих зусиль. "Утім потрібно дотримуватися правил техніки безпеки і стримувати емоції, оскільки емоційне напруження теж зараз зростає і загрожує вистрілити в найнесподіваніший момент", – підсумувала тарологиня.

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