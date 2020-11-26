Астропрогноз на 26 листопада: тарологиня розповіла, що робити в день справедливості та карми

26 листопада проходитиме під знаком правосуддя та карми, коли активізується енергія 8 аркану Справедливості. Цього дня кожен отримує те, що заслужив. Тож не варто хитрувати, обдурювати чи погано ставитися до ближніх.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка. За її словами, цього дня потрібно із вдячністю реагувати на події.

"І якщо з вами сьогодні трапляється щось не дуже позитивне, то подумайте про те, де ви могли накосячити. І з вдячністю реагуйте на якісь хороші події та подарунки, бо це означає, що ви все це заслужили", – зазначила вона.

12-й місячний день, що триває до обіду, розкриває серце і впускає туди більше любові та мудрості. Люди стають більш спокійними та поблажливим, прислухаються до думки інших, тож можна призначати перемовини й розв'язувати конфлікти, наголосила тарологиня.

За її словами, 13-й місячний день починається з 14:43 та підходить для отримання нової інформації, навчання, будь-яких групових занять – від виробничих зібрань до конференцій і родинних свят.

"Сьогодні можна підписувати угоди, розширювати сфери впливу, займатися бізнесом і різними фінансовими справами. Цілий день Місяць перебуватиме в Овні і це дороговказ до того, що потрібно діяти рішуче, і виявляти активність там, де вона потрібна, проводити короткі поїздки, раптові перевірки. Але не бажано брати із собою багато грошей, бо є небезпека їх імпульсивно витратити", – зазначила Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що тиждень із 23 по 29 листопада буде непростим для України. Серед населення пануватимуть депресивні настрої та відсутність енергії.